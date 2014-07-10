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بالصور.. محافظ قنا يفاجئ مستشفى اليوم الواحد وقنا العام في الرابعة فجرا

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محافظ قنا يتفقد مستشفى اليوم الواحد وقنا العام

محافظ قنا يتفقد مستشفى اليوم الواحد وقنا العام

قام عبد الحميد الهجان محافظ قنا بجولة مفاجئة لمستشفيات اليوم الواحد وقنا العام في تمام الساعة الرابعة فجرا للتأكد من تواجد الأطباء داخل المستشفي وتقديم خدمة طبية جيدة للمرضي .

ولاحظ المحافظ أثناء مروره بأقسام مستشفي اليوم الواحد عدم تواجد أطباء فقرر المحافظ تحويلهم للتحقيق لعدم تواجدهم في العمل بالمستشفى ومراعاة المرضي وتقديم الإسعافات الأولية، كما قرر إحالة عدد من الأطباء والممرضين والإداريين بمستشفى قنا العام للتحقيق بسبب تغيبهم عن العمل .

وأعطي تعليماته لمدير مديرية الشئون الصحية بقنا بمتابعة المشكلات والمعوقات التي تعاني منها المستشفيات مع وضع الحلول والمقترحات لها في ظل الأداء المتردي .

وأكد انه سيقوم بزيارات مفاجئة لجميع المستشفيات بمراكز وقري المحافظة للوقوف علي مستوي الخدمة الطبية المقدمة للمواطن وانضباط العمل بالمستشفيات والوحدات الصحية مؤكدا انه سيتم أحالة أي مقصر للتحقيق ومجازاته .

محافظ قنا يتفقد مستشفى اليوم الواحد وقنا العام

محافظ قنا يتفقد مستشفى اليوم الواحد وقنا العام

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