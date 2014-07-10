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وصول 78 مصرياً مرحلين من السعودية وليبيا إلى مطار القاهرة

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وصول 78 مصرياً مرحلين من السعودية وليبيا إلى مطار القاهرة وصول 78 مصرياً مرحلين من السعودية وليبيا إلى مطار القاهرة

أرشيفية

وصل مطار القاهرة الدولي اليوم الخميس 78 مصريا مرحلين من وليبيا بسبب خلافات مع الكفيل والاقامة غير الشرعية ومحاولتهم البحث عن فرصة عمل دون موافقة السلطات.

ذكرت مصادر أمنية بالمطار وصل علي الطائرة السعودية القادمة من جدة ٦٨ مرحلا مصريا للإقامة غير الشرعية وخلافات مع الكفيل، أضافت المصادر تبين انه يوجد ٣ مطلوبين لتنفيذ الأحكام مختلفة.

كما قالت المصادر انه وصل علي الطائرة المصرية القتدمة من طرابلس ١٠ مصريين مرحلين من قبل السلطات الليبية دون ابداء أسباب، امر اللواء علاء الدين علي مدير أمن مطار القتهرة الدولي باتخاذ الاجراءات القانونية مع المرحلين وتسليم الهاربين الي مباحث تنفيذ الأحكام.

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