“البيئة”: بروتوكول لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع وحدات الرصد البيئي بالقاهرة

أكد الدكتور خالد فهمي وزير البيئة أن الوزارة تحرص على تحقيق الارتقاء بمستوى الأداء الحكومي وتطويره من خلال تنفيذ الخطة القومية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الوزارة تقوم بالتعاون مع وزارة الاتصالات ومحافظة القاهرة بتطوير أداء منظومة النظافة لديها.

جاء ذلك خلال توقيع الدكتور خالد فهمي بروتوكول تعاون اليوم مع المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات والدكتور جلال سعيد محافظ القاهرة لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تطوير وحدات الرصد البيئي بمحافظة القاهرة ضمن منظومة مراقبة النظافة بالمحافظة.

وأكد الدكتور خالد فهمي أن هذا البروتوكول يأتي استكمالا للمرحلة الأولى من مشروع تطوير وحدات الرصد البيئي بمحافظة القاهرة، حيث يهدف البروتوكول إلى توفير ونشر النظام الآلي لمراقبة منظومة النظافة في 29 حي تابع للمحافظة (وحدة رصد بيئي في كل حي) وإجراء ما يلزم من تعديلات لتحسين وظائف البرنامج، ومنها تسجيل بيانات العقود المبرمة مع شركات النظافة، واستخدام أجهزة الحاسب في تسجيل مخالفات النظافة.

كما يهدف البرتوكول إلى التواصل بين وحدات الرصد البيئي بكل حي وشركات النظافة، ومراقبة أداء وحدات الرصد البيئي من خلال ما تم تسجيله من مخالفات، وتوفير مجموعة من التقارير والإحصائيات والمؤشرات لدعم اتخاذ القرار وتوفير الأجهزة والمعدات والشبكات اللازمة للتشغيل في وحدات الرصد البيئي، واستضافة البيانات في مركز معلومات متخصص.

أ ش أ