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وصول 11 طبيب إلى معبر رفح لتقديم الإسعافات الأولية لجرحى غزة

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وصول 11 طبيب إلى معبر رفح لتقديم الإسعافات الأولية لجرحى غزة وصول 11 طبيب إلى معبر رفح لتقديم الإسعافات الأولية لجرحى غزة

وصل، منذ قليل، فريق طبى من وزارة الصحة مكون من 11 طبيب من القاهرة، برفقة الدكتور  طارق خاطر وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء ، إلى معبر رفح، لاستقبال جرحى القصف الإسرائيلى على غزة  .

وأكد مصدر طبى، أنه  بعد وصول الحالات الحرجة والجرحى إلى محافظة شمال سيناء بالتنسيق مع وزارة الصحة الفلسطينية سيتم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة عن طريق الفرق الطبية داخل معبر رفح البري وبمستشفى رفح المركزي، ثم يتم تصنيف الحالات ونقلها بسيارات الإسعاف المجهزة لاستكمال العلاج وإجراء العمليات الجراحية سواء بمستشفى العريش العام أو مستشفيات الإسماعيلية والقاهرة والمحافظات الأخرى بالتنسيق مع وزارة الصحة.

وقال مصدر أمني إنه تم رفع حالة الطوارئ بمعبر رفح البري لدخول الحالات الحرجة من ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة، مشيراً إلى أن معبر رفح على استعداد لاستقبال الفرق الطبية والمستشفيات الميدانية والمساعدات الإنسانية لإدخالها إلى قطاع غزة.

كان القصف الإسرائيلي قد أسفر حتى الآن عن سقوط حوالي 75 شهيدًا، بالإضافة إلى مئات الجرحى، منذ بدء العداوان مساء الاثنين الماضي على قطاع غزة.

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