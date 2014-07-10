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وزير الهجرة الأسترالي:لاصحة لما يتردد عن إساءة معاملة طالبي اللجوء أثناء ترحيلهم

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وزير الهجرة الأسترالي:لاصحة لما يتردد عن إساءة معاملة طالبي اللجوء أثناء ترحيلهم وزير الهجرة الأسترالي:لاصحة لما يتردد عن إساءة معاملة طالبي اللجوء أثناء ترحيلهم

 

وزير الهجرة الاسترالي سكوت موريسون

نفى وزير الهجرة الاسترالي سكوت موريسون صحة ما يتردد عن أن المسئولين الاستراليين يسيئون معاملة طالبي اللجوء أثناء ترحيلهم إلى بلادهم.

واعتبر موريسون – الذي يزور سريلانكا حاليا، في تصريح نقله راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم الخميس – أن هذه الادعاءات “عدائية”، وحذر مواطني سريلانكا الذين يحاولون الوصول للساحل الاسترالي عبر القوارب في مسعى للحصول على حق اللجوء بأنهم لن ينجحوا في تحقيق ذلك.

يذكر أن البحرية الاسترالية كانت قد اعترضت مؤخرا قاربا يقل على ظهره أكثر من 40 شخصا من طالبي اللجوء من سريلانكا، وتم ترحيلهم إلى بلدهم مرة أخرى.

 

أ ش أ

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