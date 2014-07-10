محافظ المنوفية بتفقد مواقف شبين الكوم لضبط تعريفة المواصلات

قام محافظ المنوفية الدكتور أحمد شيرين فوزي بجولة تفقدية صباح اليوم الخميس، شملت معظم مواقف السيارات بمدينة شبين الكوم تم خلالها الإلتقاء بالجماهير وركاب السيارات وذلك للتعرف علي استقرار الأمور الخاصة بالتعريفة الجديدة للمواصلات.

وأكد المحافظة “اتخذت كافة الآليات الضامنة لضبط التعريفة والتي تتضمن متابعة مواقف السيارات بشكل يومي وأيضاً لصق استيكارات علي زجاج السيارات يوضح خط سير السيارة والأجرة المقررة علي أن يتم معاقبة المخالفين وسحب تراخيصهم وفرض غرامات مالية قدرها 300 جنيه للمخالف اول مرة و 500 جنيه بعد ذلك إذا تكررت المخالفة”.

يذكر أن إدارة المرور بالمنوفية تتلقي شكاوي المواطنين وتقوم بحلها على الفور وذلك وفقاً لتوجيهات محافظ المنوفية الذي شدد علي ضرورة قيام المرور بحملات مكثفة لضبط هذه التعريفة، وعلي جانب أخر قام المحافظ بتفقد أسواق السلع الغذائية والخضروات للتعرف علي أسعار هذه السلع والتأكد من أنها فى متناول أصحاب الدخول المحدودة.