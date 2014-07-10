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مدير أمن البحر الأحمر يتفقد مواقف المواصلات..ويقرر سحب تراخيص المخالفين للتعريفة

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مدير أمن البحر الأحمر يتفقد مواقف المواصلات..ويقرر سحب تراخيص المخالفين للتعريفة مدير أمن البحر الأحمر يتفقد مواقف المواصلات..ويقرر سحب تراخيص المخالفين للتعريفة

تفقد اللواء حمدي الجزار مدير امن البحر الاحمر عددا من مواقف النقل الداخلي بمدينة الغردقة لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة للمواصلات الاجرة وطالب المواطنين بعدم دفع اي اجرة زيادة عن التعريفة الجديدة.

واكد الجزار انه سيتم سحب اي تراخيص مرورية من السائقين المخالفين وغير الملتزمين بالتعريفة الجديدة وتقرر تعيين خدمات امنية ومرورية بكل موقف من مواقف النقل الداخلي ورصدت وكالة أونا جولة مدير الامن التي التقي فيها عدد من الركاب وشكوا من عدم التزام السائقين بالاجرة المقررة.

كان العشرات من سائقي التاكسي بالغردقة قد نظموا فجر اليوم وقفة احتجاجية للاعتراص علي التعريفة الجديدة.

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أونا