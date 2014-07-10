“القسام” تقصف تل أبيب بصاروخين وتواصل الهجوم الصاروخي على المدن الاسرائيلية

واصلت الأجنحة العسكرية للفصائل الفلسطينية قصف المواقع والبلدات والمدن الاسرائيلية بالصواريخ في اليوم الثالث للعدوان الاسرائيلي على قطاع غزة.

وأعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” أنها قصفت تل أبيب صباح اليوم بصاروخي “m75″ (محلية الصنع)…وأكدت مصادر اسرائيلية قصف المقاومة الفلسطينية لتل أبيب بخمسة صواريخ تم اعتراضها من قبل القبة الحديدية.

وسمع دوي صفارات الانذار في مدينة “تل أبيب ” و”رمات غان” و”حولون وبني براك” تبعها أصوات انفجارات.

واختلفت المواقع الاليكترونية الاخبارية العبرية حول عدد الصواريخ التي وصلت الى تل أبيب ومحيطها، فقد ذكر موقع “يديعوت احرونوت” أن القبة الحديدية اعترضت صاروخين على الأقل، في حين ذكر موقع القناة السابعة للتلفزيون الاسرائيلي أنه تم اعتراض 4 صواريخ، وتحدثت القناة العاشرة عن اعتراض 3 صواريخ في سماء مدينة “تل أبيب ” ومنطقة “غوش دان”.

في غضون ذلك، تواصل القصف على المدن والبلدات الاسرائيلية المحيطة بقطاع غزة ومنها “نتيفوت” والتجمع الاقليمي “اشكول”، ومنطقة “شدي النقب”.

وقد تم اعتراض عدد من الصواريخ من “القبة الحديدية” في حين سقطت باقي الصواريخ في مناطق مفتوحة بحسب المصادر الاسرائيلية.

وأعلنت كتائب القسام أنها قصفت “نتيفوت” بـ 10 صواريخ “غراد” فجر اليوم ، ثم بخمسة صواريخ غراد صباحا ، كما قصفت قاعدة التنصت العسكرية شرق خانيونس (جنوب القطاع) بستة صواريخ غراد.

من جهتها،أعلنت “ألوية الناصر” الجناح العسكري للجان المقاومة أنها قصفت مجمع أشكول بـ3 صواريخ “كاتيوشا” ومدينة “بئر السبع” بصاروخ “غراد”…فيما قصفت “كتائب المجاهدين” عسقلان بثلاثة صواريخ.

أ ش أ