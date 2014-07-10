بالفيديو.. أماني الخياط: ما يحدث في غزة «مسرحية هزلية»

وصفت الإعلامية أماني الخياط، مقدمة برنامج «صباح أون» على قناة «أون تي في»، هجوم الكيان الصهيوني على غزة بـ«التمثيلية والمسرحية الهزلية» التي تديرها حماس.

وتابعت «الخياط»، في برنامجها، الأربعاء، أن «حماس تتاجر بدماء أهالي قطاع غزة، منذ اختطاف الجنود الثلاثة من أيام، وأنها سعت لهذا المشهد حتى تكون بطل المقاومة من جديد».

وأضافت «الخياط» أن «نتنياهو يدير العملية باتصالات بين حماس وقطر وإيران والولايات المتحدة الأمريكية، وأن المصريين عليهم ألا ينجروا وراء ما يحدث في القطاع دون قراءة المشهد بشكل صحيح».

وتابعت: «أؤكد أن ما حدث اليوم في فلسطين ضد الإنسانية من قصفٍ للمدنيين، ولكن السبب الرئيس هو جماعة حماس الإرهابية التي تتاجر بالقضية وبدماء الشهداء»، مضيفًة أن «حماس مازالت الذراع الإرهابية والعسكرية لجماعة الإخوان المسلمين ولجميع الجماعات الإرهابية في العالم».