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مقتل 6 في خلاف عائلي بـ«تكساس»

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قتل رجل ما لا يقل عن 6 أشخاص معظمهم من الأطفال بسبب خلاف عائلي، الخميس، في ولاية تكساس الأمريكية، حسبما أعلن مصدر في الشرطة.

وقال قائد الشرطة في منطقة رون هيكمان، لوكالة الأنباء الفرنسية، إن «امرأة لا تزال بين الحياة والموت إثر اصابتها في الرأس في بلدة سبرينج بالقرب من هيوستن».

وأوضح أن «4 أو 5 أطفال قتلوا وأن رجلًا أيضًا قتل في عملية اطلاق النار».

وتمكنت المرأة المصابة بجروح خطيرة من إرشاد الشرطة إلى الجهة، التي سلكها بالسيارة المشتبه به وهو أحد افراد عائلتها.

وتعقبته الشرطة لمدة 20 دقيقة تقريبًا قبل يتم تطويقه من قبل 50 عنصرًا وهم يشهرون السلاح باتجاهه.

ولا تزال المفاوضات جارية معه كي يسلم نفسه للشرطة.

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