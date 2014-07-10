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الجيش الاسرائيلي : صاروخين اطلقا من غزة اتجاه مفاعل ديمونة النووي

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الجيش الاسرائيلي : صاروخين اطلقا من غزة اتجاه مفاعل ديمونة النووي الجيش الاسرائيلي : صاروخين اطلقا من غزة اتجاه مفاعل ديمونة النووي

أرشيفية

ذكرت مصادر في الجيش الإسرائيلي إن صاروخين أطلقا من قطاع غزة سقطا قرب مفاعل ديمونا النووي الواقع في صحراء النقب، بينما تمكن نظام القبة الحديدية من اعتراض الصواريخ التي أطلقت من قطاع غزة باتجاه تل أبيب .

وحسب المصادر – كما ذكر موقع اسكاي نيوز عربية – :” إن 48 صاروخًا ضربت عدة مناطق في إسرائيل أمس الأربعاء، واعترض نظام القبة الحديدة 14 صاروخًا آخر، في حين لم ترد تقارير عن سقوط قتلى أو إصابات خطيرة جراء الهجمات الفلسطينية ” .

واستهدفت الصواريخ أيضا بلدات أخرى قرب تل أبيب في وسط إسرائيل، وأصاب أحدها مستوطنة زخرون يعقوب التي تقع على بعد 115 كم إلى الشمال من غزة، وهو أبعد مدى تصله الصواريخ منذ أن كثفت إسرائيل هجماتها .

 

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