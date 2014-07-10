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«حكومة الأكراد»: سنقاضي مَن يشتري النفط العراقي

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هدد إقليم كردستان العراقي، الأربعاء، باتخاذ إجراء قانوني ضد من يشترون النفط العراقي ما لم يحصل الإقليم شبه المستقل على نصيبه من إيرادات أي مبيعات.

وقالت حكومة الإقليم إن «من يشترون النفط العراقي متواطئون في انتهاك الدستور لأن حكومة بغداد خفضت حصة الإقليم البالغة 17% من الميزانية العراقية».

ومن غير الواضح ما إذا كان التهديد سيؤثر على كبار المشترين للنفط العراقي لكنه يظهر تشديد موقف حكومة كردستان في النزاع طويل الأمد مع بغداد بخصوص السيطرة على الموارد الطبيعية.

وخفضت بغداد حصة الإقليم من الميزانية العراقية، منذ يناير الماضي، ردًا على تحركات الإقليم لتصدير وبيع النفط مباشرة للأسواق العالمية، وهددت أيضا بتحرك قانوني ضد من يشترون الخام الكردي.

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