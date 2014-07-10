سقوط قذيفة هاون على محطة تلفزيونية في بنغازي

أدى سقوط قذيفة هاون، الأربعاء، على مقر تلفزيون مدينة بنغازي الليبية (بي تي في) إلى تدمير كبير في مقر المحطة، وذلك خلال قصف عنيف متبادل بين قوات اللواء المنشق عن الجيش الليبي، خليفة حفتر، وعدد من كتائب الثوار السابقين، حسبما أفادت مصادر رسمية لوكالة الأنباء الفرنسية.

وقال خالد نجم، مدير المحطة التلفزيونية الرسمية، التابعة للمجلس البلدي لمدينة بنغازي إن «مقر تلفزيون بنغازي أصيب بقذيفة هاون أدت إلى تدمير كامل للمرافق الفنية للاستوديوهات».

وأضاف أن «هذا الحادث اضطرنا آسفين إلى توقيف بث القناة الوليدة في أولى مراحلها التجريبية خلال شهر رمضان الكريم».