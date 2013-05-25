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ماكين: أمريكا تريد إنشاء مناطق حظر جوي في سوريا

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ماكين: أمريكا تريد إنشاء مناطق حظر جوي في سوريا ماكين: أمريكا تريد إنشاء مناطق حظر جوي في سوريا

لفت السيناتور الأميركي والمرشح السابق للرئاسة عن الحزب الجمهورية جون ماكين، إلى أن ما تريده بلاده في الأزمة السورية هو إنشاء مناطق آمنة ومناطق حظر جوي، لضمان إيصال المساعدات للسوريين ودعم المعارضة التي تؤمن بـ “قيم أميركا”.
> وأوضح ماكين خلال مؤتمر صحافي مشترك مع العضو الآخر بمجلس الشيوخ روبرت مينينديز،على هامش فعاليات أعمال المنتدى الإقتصادي العالمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2013 في الأردن، إن “ما تريده الولايات المتحدة الأميركية هو انشاء مناطق آمنة، ومناطق حظر جوي لإيصال مساعداتها إلى الشعب السوري، وتسليح جهات من المعارضة التي تشارك أميركا في قيمها وحقوق الإنسان، إضافة إلى تأييدها للحل السلمي وتشكيل حكومة انتقالية تشمل كافة مكونات الشعب السوري”.
> وأضاف “ومن وجهة نظر أميركا (فإن الحل) لا يتضمن بشار الأسد”، محذراً من أن “الوضع في سورية يزيد حدة الإحتقان والتوتر في المنطقة وينعكس على الوضع الداخلي في العراق”.
> ودعا إلى “ضرب القدرات الجوية للنظام السوري وتحريك صواريخ الباترويوت لضمان مناطق الحظر الجوي”.
> ومن جهته، أعرب مينينديز عن تشاؤمه “حيال انعقاد مؤتمر جنيف 2.. إلا إذا وجد (بشارالأسد) أن هناك عقوبات وتحمل مسؤولية”.

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