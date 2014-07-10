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فيديو.. «أديب» للسيسي: «كل جثث غزة في رقبتك»

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خاطب الإعلامي عمرو أديب، مساء الأربعاء، الرئيس عبدالفتاح ، بخصوص الوضع الراهن في غزة جراء العدوان الإسرائيلي عليها، قائلًا: «في ضميرك وفي رقبتك كل الجثث وكل الأرواح اللي في غزة النهارده، طول عمر غزة في رقبة مهما حصل».

وأضاف «أديب»، في حلقة برنامجه «القاهرة اليوم»: «مسافة السكة بتاعت السيسي مش مقصورة على دول أه ودول لأ».

واعتبر أن «رد الفعل المصري ليس بالمستوى المطلوب لا على مستوى الرئاسة ولا الخارجية»، مضيفًا: «ماتخافش من حاجة يا ريس».

وقال: «يجب أن يظهر دور مصر.. دول أهلنا وعائلتنا وقرايبنا وديانتنا وقضيتنا، ووالناس اللي بتموت في غزة مصريين مسلمين، وعايز أشوف رئيس الجمهورية يتحرك بشكل واضح، وعايز موقف قوي من مصر ضد النظام الإسرائيلي».

وأضاف: «عاوز أشوف مصر الجديدة اللي بيتعمل لها حساب.. والموضوع ده مش لازم يتسكت عليه، وملاحظ إنه فيه صهنية ودي مش مصر ولا دي أخلاقنا ولا ده ديننا ولا دي 25 يناير ولا 30 يونيو»، في إشارة لآراء البعض بعدم تعامل القاهرة مع الوضع الراهن في غزة.

وأكمل: «افتح المعابر يا ريس وروح ابعت عربيات إسعاف».

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