عباس يطلب “رسمياً” عقد مؤتمر عاجل للدول المتعاقدة على اتفاقيات جنيف الأربع

طلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس رسميًا مساء أمس الأربعاء عقد مؤتمر عاجل للدول السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف الأربع لإرغام إسرائيل على الالتزام باتفاقية جنيف الرابعة، والقانون الدولي، ووقف عدوانها المستمر على الشعب الفلسطيني.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الفلسطينية، – كما نشرت وكالة الأنباء الفرنسية – أن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي “التقى في مقر الوزارة ممثل الحكومة السويسرية لدى دولة فلسطين بول غارنيه وسلمه رسالة رسمية من الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى نظيره السويسري كون دولته هي الجهة الوديعة لاتفاقيات جنيف الأربع وبروتوكولها الإضافي”.

وأوضح البيان أن عباس طلب من الرئيس السويسري في هذه الرسالة “إجراء مشاورات عاجلة من أجل عقد مؤتمر للدول السامية المتعاقدة لاتفاقيات جنيف الأربع”.

وأضاف أن “هدف عقد المؤتمر هو إجبار إسرائيلي على الالتزام باتفاقية جنيف الرابعة والقانون الدولي في ظل عدوانها أو انتهاكاتها المستمرة ضد الشعب الفلسطيني في الأراض الفلسطينية المحتلة”.

وأشار المالكي إلى أن “هذا الطلب يأتي لأول مرة بحكم أن دولة فلسطين طرفا متعاقدا ساميا لأحكام هذه الاتفاقيات”.

وشدد على “ضرورة تطبيق وتنفيذ اتفاقيات جنيف على كافة الدول المتعاقدة باتخاذ إجراءات فاعلة جراء جرائم الحرب التي تمارسها دولة الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني”.

وطالب بـ “وقف العدوان الإسرائيلي بشكل فوري ضد الشعب الفلسطيني، وإلزام اسرائيل بالتزاماتها تجاه القانون الدولي والمواثيق الدولية المختلفة”.