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مصر تفتح معبر رفح لاستقبال جرحى قطاع غزة

  • مصر
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ذكر بيان للسفارة الفلسطينية بالقاهرة، مساء الأربعاء، أن السلطات المصرية قررفتح معبر رفح البري، الخميس، بشكل استثنائي لاستقبال الجرحى الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة، جراء العدوان الإسرائيلى لعلاجهم بالمستشفيات المصرية.

ومن المقرر أن يتوجه وفد طبي من وزارة الصحة المصرية برئاسة مدير الإدارة العامة للرعاية الطبية بالوزارة الدكتور محمد سلطان سيتوجه إلى معبر رفح البري، صباح الخميس، لاستقبال الجرحى الفلسطينيين ليكون في استقبال أول فوج من جرحى قطاع غزة.

يشار إلى أن فريقا طبيا متخصصًا يتواجد حاليًا في مستشفيى رفح والعريش بشمال سيناء لعلاج الجرحي الفلسطينيين على أن يتم نقل الحالات الشديدة إلى القاهرة.

وكان محافظ شمال سيناء، أعلن رفع حالة الطوارئ بمستشفيات المحافظة لاستقبال الجرحى الفلسطينيين من قطاع غزة.

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