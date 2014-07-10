نائب وزير التربية يزور الأندية الموسمية بالرياض

قام نائب وزير التربية والتعليم لشؤون البنين الدكتور حمد آل الشيخ بجولة تفقدية للأندية الموسمية وأندية الحي بالرياض وذلك مساء يوم أمس الاثنين يرافقه مدير عام التربية والتعليم بمنطقة الرياض المكلف محمد المرشد ومدير النشاط الطلابي أنور ابو عباة ومدير الإعلام التربوي علي الغامدي، حيث بدأ جولته بزيارة للنادي الموسمي بمدرسة نعيم بن مسعود والتقى مدير النادي الذي رافقه في جولته داخل مرافق النادي وتخلل الزيارة متابعته لبعض الأنشطة الطلابية والبرامج المقدمة للطلاب.

وزار آل الشيخ النادي الموسمي بمدرسة السمح بن مالك حيث اطلع على أبرز الأنشطة المقامة فيه وألتقى مع الطلاب في النادي, ثم زار نادي الحي بمدرسة محمد بن إبراهيم ، حيث أشاد بما شاهده من إمكانات متاحة بهذا النادي.

وفي ختام زيارته أشار النائب أن الأندية الموسمية وأندية الحي تعد محاضن تربوية واجتماعية آمنة ومهيأة بكل الامكانات والكفاءات لكل أبناء المجتمع من جهته بين مدير عام التربية والتعليم بمنطقة الرياض محمد المرشد أن زيارة نائب وزير التربية والتعليم لأندية الرياض الموسمية وأندية الحي تأتي في إطار حرص قيادات الوزارة في متابعة هذه الأندية والتي تقوم بدور كبير وهام في احتضان الطلاب خلال الإجازة الصيفية من خلال الأندية الموسمية أو من خلال أندية الحي، مشيراً إلى أن تعليم الرياض افتتح هذا العام 97 ناديا موسميا للطلاب والطالبات وتم تهيئتها بكافة المستلزمات والامكانات والبرامج المتنوعة ليجد فيها الطالب والطالبة المتعة والفائدة.