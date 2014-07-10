ضبط اسلحة ومتهمين هاربين من احداث العنف في حملة امنية بالمنيا

نجحت سلطات الامن في حملة امنية مكبره قامت بها مديرية امن المنيا في ضبط شخصين بحوزتهما 34 قطعة سلاح ناري.

فقد القت السلطات الامنية القبض علي كلا من محمد م 40 سنه حاصل علي دبلوم من احدي قري مركز مطاي و عبد السلام ع 37 سنه عاطل من بني مزار وذلك حال استقلالهما السيارة رقم 2753 ق ج ب ماركة تويتا وبحوزتهما 31 بندقية خرطوش اجنبية الصنع تسع 5 طلقات و3 بندقية خرطوش بروحين و1750 طلقة خرطوش و150 طلقة اخري و55 الف جنية وبمواجهة المتهمان اقرا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار وجاري تحرير المحضر اللازم.

فيما نجحت سلطات الامن في القبض علي 10 متهمين هاربين من احداث العنف بمحافظة المنيا والتي وقعت في 14 اغسطس 2013 فقد تم ضبط متهم بمركز العدوة في القضية رقم 588 لسنة 2014 اداري مركز العدوة اقتحام مركز و 2متهم بمركز شرطة ملوي في القضية رقم 2044 لسنة 2013 اداري مركز ملوي محاولة اقتحام القسم.

كما تم القبض علي متهم بقسم المنيا في 3 قضايا منها القضية رقم 2044 لسنة 2013 اداري قسم ملوي محاولة اقتحام قسم ملوي والقضية رقم 2043 لسنة 2013 اداري قسم ملوب محاولة اقتحام القسم و2059 لسنة 2013 اداري قسم ملوي اقتحام متحف ملوي بالاضافة الي القبض علي 3 متهمين هاربين من مرتكبي وقائع الشغب والتظاهر بدون و 3 متهمين مطلوبين في قضايا متنوعه بيها سرقة وخطف