السيسي يبحث هاتفيا مع بان كي مون تحقيق التهدئة في غزة ووقف التصعيد الإسرائيلي

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء أمس الأربعاء اتصالاً هاتفياً من أمين عام الأمم المُتحدة بان كي مون تناول آخر المستجدت على الساحة الفلسطينية علي ضوء التدهور الحالي في الموقف على الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي.

وأكد الجانبان على خطورة إستمرار الأوضاع الراهنة، وضرورة وقف التصعيد الإسرائيلي وكافة الاجراءات العسكرية، والعمل على منع الانزلاق إلى حلقة مفرغة من العنف، لن تزيد الأمور إلا إشتعالاً ولن تؤدي سوى إلى إزهاق المزيد من الأرواح، حيث إتفقا على بذل الجهود مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بما يُحقق التهدئة المنشودة للأوضاع، وبما يُتيح اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم السكان المدنيين في قطاع غزة.

تجدر الاشارة الى ان مصر تُجري اتصالات مكثفة مع كافة الأطراف المعنية الفاعلة بهدف تجنيب الشعب الفلسطيني ويلات ومخاطر العمليات العسكرية الاسرائيلية، والعمل على تحميل الجانب الاسرائيلي مسؤلياته كاملةً عن تأمين ارواح المدنيين الفلسطينيين بوصف اسرئيل قوة احتلال، طبقاً لاتفاقيات جنيف الاربع وقواعد القانون الدولي، وهو ما تنتظر مصر التزام الجانب الاسرائيلي به، ووقف الاجراءات الاسفزازية بهدف خلق الظروف المواتية لسرعة استئناف مفاوضات السلام طبقاً لمرجعياتها بهدف التوصل الى تسوية سلمية عادلة وشاملة ونهائية للقضية الفلسطينية استناداً الى حل الدولتين وبما يؤدي الى اقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

أ ش أ