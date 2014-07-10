منح دراسية لأطباء الصحة لمواصلة دراساتهم العليا

بحضور معالي عبد الرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة وقَّعت كلية دبي لطب الأسنان، مذكرة تفاهم مع شركة الخليج للصناعات الدوائية «جلفار» لتقديم منح دراسية لأطباء الأسنان العاملين في وزارة الصحة لاستكمال دراساتهم العليا في مختلف تخصصات طب الأسنان.

وبموجب الاتفاقية، يتم تقديم منح دراسية تغطي ستة برامج للدراسات العليا في تخصصات أمراض اللثة، والتعويضات السنية، وعلاج جذور الأسنان، وتقويم الأسنان، وطب أسنان الأطفال، وجراحة الفم. وتتولى تقديم هذه البرامج كلية دبي لطب الأسنان بالشراكة مع الكلية الملكية البريطانية للجراحين في إدنبرة. وسوف تبدأ كلية دبي لطب الأسنان باستقبال منتسبي وزارة الصحة المستفيدين من برنامج المنح الدراسية المقدمة من «جلفار»، خلال السنة الدراسية الجديدة التي تبدأ اعتباراً من شهر سبتمبر 2014. وتم تسجيل 35 من منتسبي وزارة الصحة في مختلف برامج الماجستير التي توفرها الكلية.

وقع الاتفاقية التي جرت في مجمع محمد بن راشد الأكاديمي الطبي أخيرا كل من الدكتور عامر شريف- المدير التنفيذي لقطاع التعليم في مدينة دبي الطبية، والدكتور أيمن ساحلي- الرئيس التنفيذي لشركة «جلفار»، وذلك بحضور معالي عبد الرحمن بن محمد العويس- وزير الصحة ، ومروان عابدين- الرئيس التنفيذي لمدينة دبي الطبية، والدكتور سهام الدين كلداري- رئيس مجلس إدارة كلية دبي لطب الأسنان، بالإضافة إلى عميد الكلية وأعضاء هيئتها التدريسية.

رسالة

وقال معالي عبد الرحمن العويس، وزير الصحة «نهدف من خلال تعزيز التعاون مع القطاع الخاص إلى تقديم خدمات صحية متميزة بما يخدم برامج وأنشطة الوزارة ويتماشى مع التزامنا بالمسؤوليات الاجتماعية الملقاة على عاتقنا». وأضاف قائلاً: «نأمل أن نتمكن من تنفيذ خططنا الشاملة الرامية إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة لكافة أفراد المجتمع، وذلك من خلال وضع برامج وخطط علمية من شأنها دعم الطلاب وتشجيعهم على مواصلة تحصيلهم العلمي، إلى جانب إرساء أسس قوية للتعاون المشترك مع الجامعات والمؤسسات التعليمية في دولة الإمارات العربية المتحدة. لتنسجم هذه الجهود مع التزامنا المستمر بأفضل الممارسات الدولية، وحرصنا على استقطاب أفضل الخبرات والكوادر البشرية بما يخدم رؤية الوزارة ويحقق رسالتها».