سيف بن زايد يشهد الحفل الرمضاني للوحدات المساندة

شهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الليلة الماضية الحفل الرمضاني السنوي للوحدات المساندة الذي أقيم في مقر الوحدات المساندة في معسكر آل نهيان في أبوظبي، وذلك تحت رعاية الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة .. وكان في استقبال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان لدى وصوله الحفل الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة واللواء الركن عبدالله مهير الكتبي قائد الوحدات المساندة..بعدها صافح سموه عددا من كبار قادة ورؤساء الهيئات والتشكيلات العسكرية في مختلف الوحدات العسكرية وقيادة الوحدات المساندة وكبار ضباط وزارة الداخلية.

وبدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم ثم كرم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان..أسرة الشهيد حمد راشد العلوي الذي وافته المنية أثناء تأديته الواجب خارج الدولة وتسلم الجائزة نيابة عن أسرته ابنه وشقيقه.

تكريم

وكرم سموه الأفراد والمؤسسات والشركات الراعية للمهرجان الثاني للرماية الذي أقيم تحت رعاية الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال الفترة من التاسع حتى الـ/ 15 / من شهر فبراير الماضي في ميدان صبخة الحفار في أبوظبي .. والمكرمون هم البطل العالمي الرامي الشيخ أحمد بن حشر آل مكتوم وعبدالله محمد المسعود نائب رئيس المجلس الاستشاري لإمارة أبوظبي ومجموعة قرقاش ممثلة في سمير محمد قرقاش وسعيد عبدالجليل الفهيم " الفهيم للسيارات ".

كما كرم سموه اللواء الركن سعيد علي بن عابد العرياني نائب قائد الوحدات المساندة تقديرا لمساهمته في بناء وتطوير الرماية في القوات المسلحة على مدى تاريخ طويل وما زالت جهوده مستمرة فضلا عن دوره الكبير في إنجاح فعاليات مهرجان الوحدات المساندة للرماية الثاني.

وتضمن الحفل تكريم..العميد الركن المتقاعد سيف علي الظاهري قائد مشروع الإغاثة في المخيم والوكيل أول المتقاعد علي البلوشي تقديرا لدورهم الكبير والبارز في المهام الإنسانية التي تقدمها الدولة لخدمة الأشقاء في المخيم الإماراتي الأردني.

الوحدات المساندة

يذكر أن الوحدات المساندة حققت خلال العامين الماضيين العديد من الإنجازات وشاركت في مختلف الفعاليات الوطنية والاجتماعية التي عكست أهمية دور القوات المسلحة في التفاعل المجتمعي والقدرة التنظيمية العالية في مختلف المشاركات مع الوحدات العسكرية الأخرى وتنفيذ بعض المهام الإنسانية التي كان لها الأثر على المستوى المحلي والدولي وإقامة المهرجان السنوي للرماية للمدنيين وتدريب أجيال الغد.