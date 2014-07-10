ولي عهد الفجيرة يكرم 38 من أوائل الثانوية العامة

كرم سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة الأحد الماضي بفندق سيجي الديار، أوائل الثانوية العامة في منطقة الفجيرة التعليمية البالغ عددهم ثمانية وثلاثين طالباً وطالبة من الحاصلين على مراكز ضمن العشرة الأوائل على مستوى الدولة وإمارة الفجيرة.

وشهد الحفل المستشار راشد حماد الحفيتي رئيس مجلس رعاية التعليم والشؤون الأكاديمية بالفجيرة، وسالم الزحمى مدير مكتب ولي عهد الفجيرة وجمعة خلفان الكندي مدير منطقة الفجيرة التعليمية، وصالح سليمان نائب مدير المنطقة، وعايشة أحمد اليماحي عضو المجلس الوطني الاتحادي، وعدد من رؤساء الأقسام ومديري المدارس والمعلمين وأولياء الأمور، ولفيف من مسؤولي الدوائر والهيئات المحلية والاتحادية في الإمارة.

جهد

وألقى جمعة خلفان الكندي مدير المنطقة التعليمية بالفجيرة كلمة توجه في مستهلها بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة وسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي لمناسبة النجاح المتميز الذي حققه طلاب وطالبات مدارس الإمارة خلال امتحانات الثانوية العامة، حيث حصدت منطقة الفجيرة التعليمية الحصيلة الأكبر من أوائل الطلبة على مستوى الدولة بعدد 9 من الطلبة والطالبات.

وأضاف الكندي إن ما حققه أبناؤنا الطلبة من نجاح وتميز ليس أمراً عارضاً أو طفرة مرت في غفلة من الزمن بل تخطيط واع وجهد متواصل وعمل دائب اعتادوا عليه ويضعون نصب أعينهم المراتب العليا والمراكز المتقدمة، فالنجاح والتفوق هدفهم، والتميز أمل يتطلعون إليه، عدتهم الجد والمثابرة، مشيرا إلى أن إمارة الفجيرة وبتوجيهات من صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة وبدعمه اللامحدود فقد رعت المسيرة التعليمية وذللت الصعاب في سبيل التقدم والنهوض بالأبناء إلى مرافئ التقدم والتميز بالإضافة إلى المتابعة المستمرة من سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة الذى يحرص دائما على أن يكون في صورة كل مشهد تربوي يقف على فعالياته، ويسهم في تحقيق متطلباته، ولقد كان لمنطقة الفجيرة التعليمية نصيب وافر من هذه الرعاية، مما كان له الأثر الطيب في تحقيق هذه النتائج المشرفة.

تخطيط

وأضاف إن التخطيط المستنير من قبل إدارة المنطقة التعليمية والمنبثق من الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم كان له أبلغ الأثر في إحراز هذا النجاح العظيم، كما لا ننسى أهل الفضل ومنبع العطاء وأصحاب الغرس المثمر أولياء الأمور الذين رعوا أبناءهم ووفروا لهم ما يحتاجونه في مسيرتهم الدراسية من استقرار نفسي ودعم معنوي ومادي حتى بلغوا هذه المرحلة من التفوق.

ووجه حديثه للطلبة قائلاً: أبنائي إنها بداية طريق العلم النافع والعمل الجاد المخلص لحصد التفوق في حياتكم الجامعية، واكتساب المهارات والخبرات المفيدة التي تستطيعون بها خدمة أنفسكم وآبائكم ووطنكم.

وتخلل الحفل تكريم مديري المدارس التي حقق طلبتها نتائج إيجابية في سباق التفوق.

وفي ختام الحفل قام سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي يرافقه جمعة خلفان والمستشار راشد عبيد سيف الحفيتي والاستاذة عايشه اليماحي بتكريم أوائل الثانوية العامة وتكريم 3 طلاب من المعهد التكنولوجي والمدرسة الفنية ممن حصلوا على نتائج متميزة في امتحانات الثانوية العامة، كما تم تكريم سمو ولي العهد من قبل منطقــة الفجيــرة التعليميـة.

إشادة بالنتائج

قال صالح سليمان نائب مدير منطقة الفجيرة التعليمية: لقد استطاع طلبة منطقة الفجيرة التعليمية تحقيق نتائج مبهرة في امتحانات هذا العام، ووضع منطقتهم التعليمة في المرتبة الأولى من بين المناطق التعليمية، من حيث أعداد الأوائل على مستوى الدولة، فهنيئاً لنا بهذه الكوكبة التي ستسهم في بناء الغد المشرق لبلدنا.

وأشار إلى أن تكريم الأوائل والاحتفاء بهم هو واجب وطني لأنهم نموذج للمواطن الطموح وللإنسان المبدع الخلاق وهو ما يؤكد حقيقة أن الإنجاز لابد أن يقابل بعرفان حتى تظل عجلة التميز سائرة بتسارع وثقة واقتدار.