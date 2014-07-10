الخارجية الأمريكية: واشنطن ستعمل مع هادي البحرة لتعزيز الشراكة مع الائتلاف السوري

رحبت الولايات المتحدة الأمريكية بانتخاب هادي البحرة رئيسا للائتلاف السوري المعارض.

ونقل راديو (سوا) الأمريكي مساء اليوم الأربعاء، عن الناطقة باسم وزارة الخارجية الأمريكية جين بساكي قولها إن واشنطن تتطلع للعمل مع الرئيس الجديد لتعزيز شراكتها مع الائتلاف، “وتأمل أن يعمل البحرة على تعزيز الوحدة بين مؤسسات المعارضة السورية المعتدلة والأطياف السورية المختلفة”.

وذكرت ساكي بموقف وزير الخارجية جون كيري الذي يعتبر الائتلاف صوت السوريين الذي قمعهم النظام لعقود. وقالت إن “واشنطن ملتزمة بدعم الائتلاف في جهوده المستمرة لتحقيق أهداف الثورة السورية في الحرية والكرامة لكل السوريين”.

وحصل هادي البحرة على 62 صوتا في انتخابات رئاسة الائتلاف السوري المعارض ليخلف الرئيس السابق للائتلاف أحمد الجربا.

وكان الائتلاف السوري المعارض أعلن اليوم الأربعاء انتخاب عضو الائتلاف المقيم في السعودية هادي البحرة، رئيسا جديدا له خلال اجتماعه قرب اسطنبول.

واعلن الائتلاف على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) “هادي البحرة يفوز برئاسة الائتلاف بـ62 صوتا”، مشيرا إلى أن أقرب منافسيه موفق نيربيه حصل على 41 صوتا.

> أ ش أ