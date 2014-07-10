أخبار عاجلة

تامر حسني يلعب بالدرامز فى حفل تامر عاشور -
أنشيلوتي: ليس لدينا أي نية لضم ديبالا -
انتظرونا الجمعة.. وحلقة خاصة عن تاريخ نادي بلدية المحلية في القاهرة أبوظبي الساعة 11 مساءً -
تأجيل محاكمة المتهم باغتصاب "طفلة البامبرز" إلى 2 مايو المقبل -
"الرقابة الإدارية" ترصد إصابة أيتام "البنين" في دمياط بأمراض جلدية -
ضبط 20 كيلو لحوم منتهية الصلاحية داخل دار أيتام بالغربية -
آثار حريق صالة الجمباز نادي الجزيرة -
وفد الفاتيكان يغادر إلى روما بعد الإعداد لزيارة البابا فرانسيس -
كوبا إيطاليا: أجواء ما قبل لقاء اليوفنتوس ونابولي .. الناقد الرياضي أحمد صبري -
السفيرة عزيزة - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 مع الإعلامية " سناء منصور و الإعلامية " جاسمين طه " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

محلب يستعرض خطة وزارة التخطيط ووزارة التطوير الحضرى لتطوير المناطق العشوائية

Google+ Print
محلب يستعرض خطة وزارة التخطيط ووزارة التطوير الحضرى لتطوير المناطق العشوائية محلب يستعرض خطة وزارة التخطيط ووزارة التطوير الحضرى لتطوير المناطق العشوائية

إبراهيم محلب

عقد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء اجتماعا اليوم مع وزيرة الدولة للتطوير الحضري والعشوائيات وعدد من قيادات الوزارة لاستعراض خطة الوزارة لتطوير المناطق العشوائية.

وقد أوضحت الوزيرة خلال الاجتماع أنه يجري حاليا تنفيذ الخطة القومية لتطوير المناطق غير الآمنة، مشيرة الى أن اجمالي عدد المناطق التي تم تنفيذها حتى يونيو 2014 هو 58 منطقة، موضحة المعايير التي تم على أساسها تحديد أولويات مشروعات التطوير الجديدة.

وأضافت الوزيرة خلال العرض أن خطة الوزارة للتطوير تشتمل على خطة فورية تمتد حتى شهر ابريل من العام القادم، وخطة حالية تمتد حتى نهاية العام القادم وتتضمن 6 مشروعات جاهزة للتسليم، بالإضافة الى خطة مستقبلية تمتد حتى عام 2016، وتتضمن مشروعات جديدة لتطوير 75 منطقة.

في نهاية الاجتماع، عرضت الوزيرة للتحديات والصعوبات التي تواجه عملية التطوير، والتي يشارك فيها العديد من الجهات الحكومية كوزارة الاسكان، والأوقاف، والنقل، والبيئة، بالاضافة الى المحافظات التي تقع فيها مناطق التطوير، حيث وجه رئيس مجلس الوزراء بالتنسيق بين وزارة الدولة للتطوير الحضري والعشوائيات وكافة الجهات المعنية من أجل سرعة التغلب على تلك المشكلات والمعوقات التي تواجه خطة الوزارة، كما وجه بالالتزام بالجداول الزمنية المقترحة للتنفيذ، على أن يتم عرض آخر التطورات على سيادته أولا بأول.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا