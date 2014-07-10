محلب يستعرض خطة وزارة التخطيط ووزارة التطوير الحضرى لتطوير المناطق العشوائية

عقد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء اجتماعا اليوم مع وزيرة الدولة للتطوير الحضري والعشوائيات وعدد من قيادات الوزارة لاستعراض خطة الوزارة لتطوير المناطق العشوائية.

وقد أوضحت الوزيرة خلال الاجتماع أنه يجري حاليا تنفيذ الخطة القومية لتطوير المناطق غير الآمنة، مشيرة الى أن اجمالي عدد المناطق التي تم تنفيذها حتى يونيو 2014 هو 58 منطقة، موضحة المعايير التي تم على أساسها تحديد أولويات مشروعات التطوير الجديدة.

وأضافت الوزيرة خلال العرض أن خطة الوزارة للتطوير تشتمل على خطة فورية تمتد حتى شهر ابريل من العام القادم، وخطة حالية تمتد حتى نهاية العام القادم وتتضمن 6 مشروعات جاهزة للتسليم، بالإضافة الى خطة مستقبلية تمتد حتى عام 2016، وتتضمن مشروعات جديدة لتطوير 75 منطقة.

في نهاية الاجتماع، عرضت الوزيرة للتحديات والصعوبات التي تواجه عملية التطوير، والتي يشارك فيها العديد من الجهات الحكومية كوزارة الاسكان، والأوقاف، والنقل، والبيئة، بالاضافة الى المحافظات التي تقع فيها مناطق التطوير، حيث وجه رئيس مجلس الوزراء بالتنسيق بين وزارة الدولة للتطوير الحضري والعشوائيات وكافة الجهات المعنية من أجل سرعة التغلب على تلك المشكلات والمعوقات التي تواجه خطة الوزارة، كما وجه بالالتزام بالجداول الزمنية المقترحة للتنفيذ، على أن يتم عرض آخر التطورات على سيادته أولا بأول.

أ ش أ