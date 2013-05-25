عمرجمال: الابتعاد عن الكرة المصرية ضرورى

كشف عمر جمال صانع ألعاب الإسماعيلى عن مفاوضات مسئولى ناديه معه من اجل التعاقد للموسم بعد القادم عقب إنتهاء تعاقده مع أهلى طرابلس.

وقال اللاعب لـFilGoal.com:"لا أمانع العودة إلى الإسماعيلي، ولكن أريد الحصول على مستحقاتى عن الموسم الحالى."

وعن إحتمالية إلغاء تعاقده مع أهلي طرابلس أوضح اللاعب "مسؤولو النادي الليبى محترمين ولم أجد أى مشكله فى التفاوض معهم ورئيس النادى أكد لى إننى لن أجد شيئ لا أحبه."

وأضاف جمال "ولكننى أرى أنه من الضروري الابتعاد عن الكرة المصرية ولو لموسم واحد، وبعدها أعود."

وأوضح إنه فضل اللعب خارج مصر لعدة أسباب منها عدم غضب جماهير الإسماعيلى منه لإنه يعيش بينهم بالإسماعيلية، مشيرا إلى أن عقده مع النادى الليبى ليس أعلى بكثير من نظيره مع الدراويش.

وكان خالد فرو نائب رئيس النادى الإسماعيلى قد أكد لـFilGoal.com ان إدارة النادى لديها رغبه فى إستمرار عمر جمال مع الفريق للموسم المقبل لحاجة الفريق له.