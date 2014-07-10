الرئيس عباس يتصل هاتفيًا بأمير قطر لبحث العدوان الإسرائيلي

أجرى رئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حيث أطلعه على آخر مستجدات الأوضاع في الأرض الفلسطينية، والتصعيد الإسرائيلي الخطير في قطاع غزة الذي أدى إلى استشهاد عشرات المواطنين وإصابة المئات بجروح.

وذكرت وكالة وفا الرسمية ان هذا الاتصال يأتي استمرارا للجهود المكثفة التي يبذلها الرئيس عباس للوصول إلى وقف لإطلاق النار بشكل فوري وسريع، لوقف معاناة أبناء شعب فلسطين في قطاع غزة الذي يتعرض لهجمات خطيرة.

وكان الرئيس الفلسطيني قد أجرى اتصالا هاتفيا مع الأمين العام للأمم المتحدة، كما استقبل مسؤول ملف الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي الأميركي، من أجل وقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على أبناء شعبنا.

> أ ش أ