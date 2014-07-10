أخبار عاجلة

تامر حسني يلعب بالدرامز فى حفل تامر عاشور -
أنشيلوتي: ليس لدينا أي نية لضم ديبالا -
انتظرونا الجمعة.. وحلقة خاصة عن تاريخ نادي بلدية المحلية في القاهرة أبوظبي الساعة 11 مساءً -
تأجيل محاكمة المتهم باغتصاب "طفلة البامبرز" إلى 2 مايو المقبل -
"الرقابة الإدارية" ترصد إصابة أيتام "البنين" في دمياط بأمراض جلدية -
ضبط 20 كيلو لحوم منتهية الصلاحية داخل دار أيتام بالغربية -
آثار حريق صالة الجمباز نادي الجزيرة -
وفد الفاتيكان يغادر إلى روما بعد الإعداد لزيارة البابا فرانسيس -
كوبا إيطاليا: أجواء ما قبل لقاء اليوفنتوس ونابولي .. الناقد الرياضي أحمد صبري -
السفيرة عزيزة - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 مع الإعلامية " سناء منصور و الإعلامية " جاسمين طه " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

الرئيس عباس يتصل هاتفيًا بأمير قطر لبحث العدوان الإسرائيلي

Google+ Print
الرئيس عباس يتصل هاتفيًا بأمير قطر لبحث العدوان الإسرائيلي الرئيس عباس يتصل هاتفيًا بأمير قطر لبحث العدوان الإسرائيلي

الرئيس الفلسطيني – محمود عباس أبو مازن

أجرى رئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حيث أطلعه على آخر مستجدات الأوضاع في الأرض الفلسطينية، والتصعيد الإسرائيلي الخطير في قطاع غزة الذي أدى إلى استشهاد عشرات المواطنين وإصابة المئات بجروح.

وذكرت وكالة وفا الرسمية ان هذا الاتصال يأتي استمرارا للجهود المكثفة التي يبذلها الرئيس عباس للوصول إلى وقف لإطلاق النار بشكل فوري وسريع، لوقف معاناة أبناء شعب فلسطين في قطاع غزة الذي يتعرض لهجمات خطيرة.

وكان الرئيس الفلسطيني قد أجرى اتصالا هاتفيا مع الأمين العام للأمم المتحدة، كما استقبل مسؤول ملف الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي الأميركي، من أجل وقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على أبناء شعبنا.
> أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا