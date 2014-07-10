الجيش الإسرائيلي يُهدد بشن غارات قوية على “حماس” خلال الأيام المقبلة

هدد الناطق بإسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، توجيه ضربة قوية لحركة “حماس” خلال الفترة المقبلة وأكثر من الهجمات والغارات السابقة، وذلك بسبب ارتكاب حماس قتل ثلاثة شباب إسرائيلين خلال الأسابيع الماضية.

وأضاف أدرعي في اتصال هاتفي ببرنامج “ملفات”، الذي يُذاع على قناة “الغد العربي”، مساء أمس الاربعاء :” أن إسرائيل دولة ديموقراطية، لها جيشاً قوياً، مهمته حماية مواطنين الدولة، قائلاً: “هذه غايتنا ان نرتدي الزي العسكري”.

وتابع أدرعي أن الضربات التي وجهناها، ضد حماس في غزة، بسبب هجمات حماس على إسرائيل، قائلاً: “حماس من بدأت بالهجوم وليس إسرائيل”.

وردأ على سؤال بأن إسرائيل تستهدف المدنيين والمنازل، أكد أدرعي أنه لا يوجد استهداف للمدننين العزل، مدللاً على ذلك: “بأن الجيش الإسرائيلي، يوزع منشورات على المواطنين في غزة، وأيضاً من خلال مكبرات الصوت، بالخروج من الأماكن التي يستهدفها جيشنا، وذلك لعم استهداف أي مدني”، متابعاً أن القوانين الدولية والمحاكم لا تُدين قوات إسرائيل، لكونها تُهاجم حركة حماس الإرهابية.

وأوضح أدرعي أن الهجمات التي نقوم بها ضد حماس، في قطاع غزة، يَشعر بها أعضاء حركة حماس، ويتأثرون بها، وذلك لأن الهجمات التي نقوم بها قوية، مشيراً إلى أن حماس من اختارت المواجهة.