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ضبط 33 مشتبها فيهم و47 مطلوبا و250 مخالفة مرورية في شمال سيناء

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ضبط 33 مشتبها فيهم و47 مطلوبا و250 مخالفة مرورية في شمال سيناء ضبط 33 مشتبها فيهم و47 مطلوبا و250 مخالفة مرورية في شمال سيناء

مديرية أمن شمال سيناء

في إطار الإجراءات الأمنية المكثفة على مداخل ومخارج محافظة شمال سيناء، ومن خلال الحملات الأمنية المستمرة لضبط الخارجين عن القانون والمشتبه فيهم .. تم ضبط 33 من المشتبه فيهم .. علاوة على 47 مطلوبا وضبط وتحرير 250 مخالفة مرورية.

جاء ذلك خلال الحملة الأمنية المكبرة التي استهدفت مداخل ومخارج المحافظة ووسط مدينة العريش والأحياء والمناطق المحيطة بها.

وأعلن مصدر أمنى أنه في مجال توسيع دائرة الاشتباه الجنائي والسياسي تم ضبط 33 متهما بنوع الاشتباه والتحري وجارى فحصهم واستخلاص حالات الاشتباه .. وفى مجال جهود تنفيذ الأحكام تم ضبط 47 مطلوبا .. منهم 2 محكوما عليهما في قضايا جنايات (مخدرات)، و25 محكوما عليهم في قضايا جنح الحبس الجزئي، و3 محكوما عليهم في قضايا جنح الحبس المستأنف، و15 محكوما عليهم في قضايا جنح الغرامات الجزئية، و2 محكوما عليهما بالمخالفة.

ومن جهة أخرى، في مجال جهود الحملة بالاشتراك مع إدارة المرور لضبط المخالفات المرورية بكافة أنواعها .. تم ضبط وتحرير 250 مخالفه مرورية متنوعة، وتم إحالة أصحابها إلى الجهات المعنية لاتخاذ اللازم بشأنهم.
> أ ش أ

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