وزير البيئة : مشروع تطوير المواقد والأفران نقلة حضارية وتاريخية

أعلن الدكتور خالد فهمى وزير الدولة لشئون البيئة أن مشروع تطوير المواقد والأفران التى تعمل بالوقود الحيوى الصلب الناتج عن منظومات جمع ونقل وتدوير المخلفات الزراعية يمثل نقلة حضارية وتاريخية فى استخدام الوقود من المصادر الطبيعية التى لاتنفذ إطلاقا، الأمر الذى سيكون له مردود بيئى واقتصادى هائل فى المستقبل.

جاء ذلك فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط بمناسبة افتتاحه اليوم السبت نيابة عن الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء التشغيل التجريبى للمشروع بالشركة المصرية لتدوير المخلفات الصلبة “ايكارو” بمدينة العبور .

وقال فهمى إن الفرن عبارة عن فرن للطهى يستخدم فى طهى الوجبات الرئيسية والوقود الذى يعمل به عبارة عن وقود صلب من المخلفات الزراعية وبالتالى يتم الاستغناء عن الكهرباء أو الغاز الطبيعى أو البوتاجاز.

وأضاف الوزير أنه عن طريق استخدام تلك المصادر الطبيعية سيتم القضاء على السحابة السوداء والتلوث البيئى الناتج عن حرق المخلفات الزراعية لأنه فى هذه الحالة لن يتم حرق المخلفات الزراعية بل ستستخدم بأسلوب علمى خاصة قش الأرز وحطب القطن والذرة.

وأشار فهمى إلى أنه عن طريق تلك الأفران سيتم كذلك توفير الطاقة المحلية حيث توفر غاز البوتاجاز الذى يتم استيراده من الخارج بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة للشباب وتوفير العملة الصعبة المخصصة لاستيراد تلك المنتجات من الخارج .

ومن جانبه، قال اللواء صلاح المعداوى محافظ الدقهلية إن الفرن يتوفر بثلاثة أحجام الحجم الكبير يكفى لتجهيز وجبة رئيسية تكفى 30 فردا وتبلغ تكلفته 3 آلاف جنيه، والحجم المتوسط يكفى لتحضير وجبة رئيسية ل 20 فردا بتكلفة 2500 جنيه، أما الحجم الصغير يكفى لتحضير وجبة ل 10 أفراد وتكلفته 2000 جنيه.

ولفت المعداوى إلى أنه تم تنفيذ المشروع بواسطة مجموعة هندسية من شركة “ايكارو” ورئيس مجلس إدارتها المهندس هشام الشريف، وتم عقد العديد من الاجتماعات مع وزارتى البيئة والتموين للخروج بهذا المشروع فى صورته النهائية .

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