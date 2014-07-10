أسقف جنوب أفريقيا: الإسرائيليون والفلسطينيون يتصرفون كـ «الأطفال»

اتهم أسقف جنوب أفريقيا، والحائز على جائزة نوبل للسلام، ديزموند توتو، الأربعاء، القادة الإسرائيليين والفلسطينيين بأنهم يتصرفون «مثل الأطفال» عندما يتبادلون المسؤولية عن تجدد أعمال العنف مؤخرا في الأراضي الفلسطينية.

وقال: «مرة أخرى يتورط شعبا إسرائيل وفلسطين في موجة دامية من العنف حيث تقود كل ضربة إلى أخرى، ولا يمكن أن يكون في أي منها منتصر وإنما فقط خاسرون».

وأضاف: «مثل أطفال بعد مشادة في باحة استراحة، يجتمع القادة السياسيون والدينيون لا ليصنعوا السلام وإنما ليقولوا: ليس نحن الذين بدأنا، هم الذين بدأوا».