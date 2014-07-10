أمن السويس : حملات مستمرة لضبط الاسعار ومنع المواقف العشوائية

قال اللواء خليل حرب مدير أمن السويس أن هناك حملات مستمرة ومكثفة تتمت يوميا قبل وبعد الافطار وتنتشر بشوارع المحافظة لضبط الاسعار ومنع اى استغلال للمواطنين وعدم تطبيق التسعيرة الموحدة للاجرة ، فضلا عن منع المواقف العشوائية والالتزام بالمواقف المحددة من قبل المحافظة.

أضاف مدير الأمن أن هناك بوسترات تم طباعتها بكميات كبيرة لتغطي جميع السيارات بمحافظة السويس مدون عليها التسعيرة لتعريفة الاجرة لكل خط سيتم تعليقها والانتهاء منها خلال الأيام القادمة وذلك كنوع وأجراء من الشفافية لمن اى تعلاعب بالاسعار.

تابع مدير الامن أنهم لم يتلقوا اى اخطارات جديدة عقب واقعة سائقي منطقة كبريت برفع اجرة المواصلات عن المحددة من قبل المحافظة ، موكدا لا تهاون مع المخالفين وتطبيق القانون.