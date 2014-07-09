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مرتضى يقترح إقامة قمة الشتاء في أسوان

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مرتضى يقترح إقامة قمة الشتاء في أسوان مرتضى يقترح إقامة قمة الشتاء في أسوان

يتطلع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك لنقل أحد مباراتي القمة أمام الأهلي في الموسم المقبل خارج القاهرة.

وأوضح مرتضى في تصريحات تليفزيونية "سأعرض على اتحاد الكرة اقتراحاً بإقامة قمة الدور الأول في أسوان".

وأضاف رئيس الزمالك "الأجواء في أسوان بالشتاء ستكون ملاءمة لاستضافة اللقاء، وستكون فرصة جيدة لجمهور الصعيد، ليرى نجوم الأهلي والزمالك".

يُذكر أن العديد من مباريات القمة أقيمت خارج القاهرة في العامين الأخيرين لأسباب أمنية.

فقد التقى الفريقان مرتين في الجونة، ومرة ببرج العرب في بطولة دوري أبطال إفريقيا عامي 2012 و2013.

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