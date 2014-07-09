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صدقي: 200 ألف يورو تحسم انتقال حمودي إلى بازل

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صدقي: 200 ألف يورو تحسم انتقال حمودي إلى بازل صدقي: 200 ألف يورو تحسم انتقال حمودي إلى بازل

أكد حمادة صدقي المدير الفني لسموحة، أن صفقة انتقال لاعبه أحمد حمودي إلى صفوف بازل السويسري قاربت على النهاية بنجاح.

وقال صدقي في تصريحات إذاعية: "رئيس نادي سموحة اشترط الحصول على موافقة كتابية مني لرحيل حمودي، وسلمته هذه الموافقة".

وأضاف "انتقال حمودي فرصة ذهبية للاعب للعب في البطولات الأوروبية الكبيرة، وتسويق اسم نادي سموحة خارج مصر".

وأوضح "هناك خلاف بسيط على القيمة المالية، نادي سموحة طلب 800 ألف يورو، بينما عرض النادي السويسري 600 ألف يورو".

وأتم المدير الفني لسموحة "علمت أنه سيتم التوصل لاتفاق نهائي لإنهاء الصفقة خلال الـ24 ساعة القادمة".

يُذكر أن نادي بازل السويسري احتضن الثنائي المصري محمد النني، ومحمد صلاح الذي انتقل إلى تشيلسي الإنجليزي في يناير الماضي.

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