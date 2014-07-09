بعد إعلان السيسي الحرب على الفساد.. الحكومة تضبط 9 قضايا رشوة وإهدار مال عام

“تربيتي وأخلاقي تقوم على رفض الفساد وعدم السماح لنفسي أو لأسرتي بأخذ مليم واحد بدون وجه حق فكيف يتسنى لي أن أسمح للآخرين بالفساد و استغلال الشعب”.

كلمات الرئيس السيسى، للشعب تُظهر رغبة الحكومة فى مواجهة الفساد بكافة أشكاله وصوره، وتبدأ مكافحة الرئيس للفساد بعد تكليفاته الواضحة لرئيس الوزراء إبراهيم محلب، ووزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، والهيئات الرقابية، بضبط كل من أهدر أموال الدولة، أو تسبب في أعمال فساد.

فى التقرير التالى نرصد أهم قضايا الفساد بالدولة.

القبض على مساعد حي السيدة زينب

تمكن ضباط مباحث شرطة المرافق بالقاهرة، من إلقاء القبض على مساعد رئيس حي السيدة زينب بتهمة تقاضي رشوة مقابل تسهيل إجراءات ترخيص كشك.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت مباحث شرطة المرافق بلاغا من محمود محمد صاحب كشك كائن بمنطقة السيدة نفيسة – دائرة قسم شرطة الخليفة بتضرره من عبدالودود محمد صديق _ مساعد رئيس حي السيدة زينب لمطالبته بمبلغ مالي 1500 جنيه على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات تراخيص الكشك الخاص به وتحصله على مبلغ 1000 جنيه إلا أنه لم يف بوعده.

عقب استصدار إذن من النيابة العامة تم التنسيق مع الإدارة العامة للمساعدات الفنية لتسجيل مكالمة هاتفية بين المبلغ والمشكو في حقه تضمنت صحة البلاغ.

بالعرض على النيابة العامة قررت ضبط المتهم، وتم تحديد موعد لاستلام باقي المبلغ المتفق عليه داخل مكتبه الكائن بحي السيدة زينب وتمكن العقيد آسر كمال محمد، رئيس قسم مباحث المرافق، النقيب محمد كمال عبدالعزيز، الضابط بالمرافق وبصحبتهما القوة المرافقة من تصويره وضبطه متلبسا بتقاضي مبلغ مالي 500 جنيه وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 6465 /2014 إداري السيدة زينب، وتولت النيابة العامة التحقيق.

موظفو حى شمال الجيزة

ألقت أجهزة الرقابة الإدارية بالتعاون مع محافظة الجيزة، القبض على اثنين من موظفى حى شمال الجيزة، وهما ( أ. س فنى بقسم الإشغالات ) و( أ. م أمين المخازن ) متلبسين بتقاضي رشوة من أحد المواطنين، نظير قيامهما باستخراج ترخيص فاترينة باسمه بنطاق الحي.

وقال الدكتور علي عبد الرحمن، محافظ الجيزة، إن المحافظة مستمرة بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية، في مكافحة الفساد بالأجهزة المحلية، خاصة المتعاملين منهم مع الجمهور.

وأضاف في تصريحات صحفية، أنه: لا تستر على فساد مهما كان موقعه، وأن المواطن يجب أن يتلقى خدمة جيدة في كافة القطاعات الخدمية.

وأوضح “عبد الرحمن” أنه في غضون شهر مايو الماضي، ورد بلاغ لهيئة الرقابة الإدارية يتضمن طلب الموظفين المذكورين مبلغًا ماليًا على سبيل الرشوة من أحد المواطنين نظير استخراج تصريح فاترينة باسمه، وأسفرت التحريات عن صحة مضمون البلاغ، وبالعرض على النيابة العامة أذنت بالسير في الإجراءات وخلال الشهر الماضي تم اتخاذ الإجراءات القانونية، حيث تم ضبط المتهمين متلبسين بتقاضي الرشوة، وقررت النيابة العامة حبسهما على ذمة التحقيقات.

موظف شركة بترول القاهرة

نجحت قوات مباحث القاهرة في ضبط موظف بشركة بترول أثناء تلقيه رشوة لإرساء إحدى المناقصات على شركة أخرى.

ورد لمأمور قسم شرطة حدائق القبة محضرًا من هيئة الرقابة الإدارية متضمنًا ضبط كــــل من أحمد صلاح عبدالعزيز، 37 سنة -موظف بشركة خالدة للبترول التابعة للهيئة العامة للبترول دائرة قسم المعادي ومقيم بدائرة قسم النزهة وكريستينا عياد ميخائيل جاد الله، 24 سنة -موظفة بشركة أوف شور للخدمات البترولية ومقيمة بدائرة قسم الزاوية الحمراء، أثناء وجودهما أمام قصر القبة بميدان الحدائق دائرة القسم وقيام الثانية بتقديم رشوة للأول قيمتها 20 ألف دولار نظير إرساء إحدى المناقصات المطروحة من الشركة عمله على الشركة عملها.

وتحرر المحضر رقم 5921 / 2014 إداري القسم، وبعرضهما على نيابة الأموال العامة قررت حبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

وكيل وزارة الإسكان بأسوان

قررت نيابة أسوان في التحقيقات التي باشرها مدير النيابة أحمد قناوى، حبس وكيل وزارة الإسكان ومساعده ومقاول في قضية رشوة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وأمرت النيابة بحبس كل من المهندس محمد حسين، وكيل وزارة الإسكان بأسوان، ومساعده محمد سعد، والمقاول محمود عوض الله، صاحب شركة عوض للمقاولات وأحد المقاولين الذين يتعاملون مع المديرية في مشروعاتها.

وجاءت الواقعة عقب مراقبة المتهمين من قبل الرقابة الإدارية والتي أثبتت تقاضيهم لرشوة من المقاول بنسبة 1% من قيمة المخالصة لكل عملية، وأمكن ضبطهم أثناء تقاضى رشوة بقيمة 5500 جنيه كدفعة من المبلغ، وتصويرهم بالفيديو لإثبات الحالة ثم ضبطهم في الأيام القليلة الماضية وبعرضهم على النيابة قررت حبسهم 4 أيام، ثم تجديد الحبس 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

رشوة لـ”أمين شرطة” وفني كهرباء

تلقى اللواء نجاح فوزي مساعد وزير الداخلية، ومدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، اليوم، بلاغا من صاحب شركة للمقاولات والتجارة، مقيم بالحي العاشر – مدينة نصر، ضد كل من “ر. ع.م” أمين شرطـة بقــم شرطة كهرباء مدينة نصر، و”طـ.ي.ي” فني شبكات بشركة كهربـاء مدينــــــة نصــر.

وجاء في البلاغ أن المتهمين حصلا منه على هاتفي محمول، وطلبا منه مبلغ ألفي جنيه بصفة شهرية على سبيل الرشوة، مقابل تمكينه من توصيل الكهرباء خلسة لأربعة عقارات ملك الشاكي بمنطقة الحي العاشر، وعدم تحرير محاضر ضده بسرقة التيار الكهربائي.

تم تشكيل فريق بحث تحت إشراف العميد طه عوض مدير إدارة مكافحة جــرائم الرشوة واستغلال النفوذ، والتي أسفـرت عن قيام المتهمين باستغلال موقعهما الوظيفة، وحصولهما من الشاكي على هاتفي محمول وطلبهما جهاز محمول ثالثا ومبالغ مالية على سبيل الرشوة بصفة شهرية، مقابل الإخلال بواجبات وظيفتهما، وتمكين الشاكي من سرقة التيار الكهربائي وتوصيله لعقارات ملكه وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

وعقب تقنين الإجراءات تم إثبات الواقعة فنيا، وتمكن العقيد مروان حبيب والمقدمان أحمد هيبة ومحمد السوهاجي من ضبط المتهمين متلبسين بالصوت والصورة بأحد المقاهي العامة بمدينة نصر.

وتولت النيابة التحقيق تحت إشراف المستشار مصطفى خاطر، المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة، وأمر بحبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيق.

معاون خدمة بمحافظة القاهرة

تلقت مباحث مرافق القاهرة، بلاغًا من “سيد.ع.أ” 46 سنة” صاحب سوبر ماركت، أفاد فيه بأنه لدى تواجده بالعقار ملكه بحارة شنودة بشاى المتفرعة من شارع كوبرى باغوص بمنطقة الشرابية “صادر له قرار إزالة “حضر إليه شخصان أدلى بأوصافهما التقريبية، وقرر أحدهما أنه يعمل موظفا بديوان عام المحافظة، وأوهماه بقدرتهما على تسليمه ملف العقار وما يحويه على قرارات إزالة نظير حصولهما منه على 10 آلاف جنيه، وأظهرا له صورة من قرار الإزالة على هاتف أحدهما.

وبعد إخطار اللواء على الدمرداش، مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، وضعت خطة اعتمدت على مجاراة المتهمين واتفق الشاكى معهما على مقابلتهما في مقهى بمنطقة الشرابية، لاستلام الملف وتسليمهما الرشوة.

وبإعداد الأكمنة، القى القبض عليهما، وتبين أنهما “حسن. ع. ع” 37 سنة “معاون خدمة بمحافظة القاهرة، و”حمادة. س. ش” 28 سنة “عاطل وضبط بحوزة الأول قرار الإزالة، ومحضر جنحة مبان صادر من حى الشرابية لذات العقار وصورة ضوئية من مذكرة عرض على اللجنة الرئيسية لمحافظة القاهرة، لفحص ومراجعة المخالفات، وقرار إيقاف الأعمال بالعقار رقم 260 لسنة 2014.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، فتحرر لهما المحضر اللازم، وأمرت النيابة العامة بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.

رئيس هيئة موانئ بورسعيد

قال مصدر أمني ببورسعيد، اليوم الجمعة، إن “هيئة الرقابة الإدارية ألقت القبض على اللواء بحري أحمد نجيب شرف، رئيس هيئة موانئ المحافظة، متلبسًا في قضية رشوة بالإسكندرية”.

وأوضح المصدر، أن الرقابة الإدارية ببورسعيد وصلتها معلومات عن نية “شرف” تلقى رشوة بالإسكندرية مقابل تسهيل استخراج تصريح مخالف للقانون لإحدى الشركات.

وأشار المصدر إلى أنه تم وضع جميع اتصالات المتهم تحت المراقبة، بعد الحصول على إذن من نيابة الأموال العامة، وتم تسجيل واقعة اتفاقه على الرشوة، كما تم تصويره أثناء تلقيه الرشوة، ما سهل من القبض عليه.

مسئولين بوزارة السياحة

وافق المستشار عناني عبدالعزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية، على إحالة مسئولين بوزارة السياحة للمحاكمة لاتهامهم بتقاضي رشوة.

وأكد المستشار عبدالناصر خطاب، المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية، أن نيابة الجيزة خامس تلقت بلاغًا من الإدارة العامة للشئون القانونية بالهيئة العامة للتنمية السياحية التابعة لوزارة السياحة، لاتخاذ الإجراءات التأديبية تجاه مهندس بالهيئة العامة للتنمية السياحية، ومدير إدارة بالهيئة، بشأن ما أسند إليهما من ارتكابهما لجريمة الرشوة.

وانتهت النيابة الإدارية إلى إحالة المذكورين للمحاكمة التأديبية؛ لأنهما طلبا وأخذا عطية “رشوة” من رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات الخاصة، للإخلال بواجبات وظيفتيهما.

تغريم رائد شرطة 10 آلاف

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بدار القضاء العالي، اليوم الإثنين، بتغريم رائد شرطة 10 آلاف جنيه بتهمة تقاضي رشوة من أحد المواطنين خلال عمله بما يخالف قواعد القانون.

وكانت نيابة العجوزة، أمرت بإحالة “وليد.ع” إلى محكمة الجنايات وذلك بعد أن أثبتت تحقيقاتها ضلوعه في تلقى رشوة من مواطن تابع لدائرة القسم الذي عمل به، وذلك لتسهيل بعض الإجراءات الخاصة به.

وغيرها من العديد من الوقائع التي تمكنت الأجهزة الرقابية من ضبطها خلال الأيام الماضية منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي أمور البلاد.