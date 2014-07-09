أخبار عاجلة

تامر حسني يلعب بالدرامز فى حفل تامر عاشور -
أنشيلوتي: ليس لدينا أي نية لضم ديبالا -
انتظرونا الجمعة.. وحلقة خاصة عن تاريخ نادي بلدية المحلية في القاهرة أبوظبي الساعة 11 مساءً -
تأجيل محاكمة المتهم باغتصاب "طفلة البامبرز" إلى 2 مايو المقبل -
"الرقابة الإدارية" ترصد إصابة أيتام "البنين" في دمياط بأمراض جلدية -
ضبط 20 كيلو لحوم منتهية الصلاحية داخل دار أيتام بالغربية -
آثار حريق صالة الجمباز نادي الجزيرة -
وفد الفاتيكان يغادر إلى روما بعد الإعداد لزيارة البابا فرانسيس -
كوبا إيطاليا: أجواء ما قبل لقاء اليوفنتوس ونابولي .. الناقد الرياضي أحمد صبري -
السفيرة عزيزة - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 مع الإعلامية " سناء منصور و الإعلامية " جاسمين طه " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

بلاغ يتهم عامل بمخبز بالمنيا بالتحرش بطفلة

Google+ Print
بلاغ يتهم عامل بمخبز بالمنيا بالتحرش بطفلة بلاغ يتهم عامل بمخبز بالمنيا بالتحرش بطفلة

اللواء أسامة متولي مدير أمن المنيا

استدعي أهالي مركز أبو قرقاص جنوب المنيا، رجال الأمن، وذلك إثر قيام عامل بالتحرش بطلفة خلال شرائها الخبز، بعد أن تمكنوا من إنقاذها عقب استنجاد المجني عليها بهم، وجاري ضبط المتهم وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.

تلقي اللواء أسامة متولي مدير أمن المنيا، إخطاراً من العميد حمدي أبو شناف مأمور مركز شرطة أبو قرقاص، بتلقيه بلاغاً من الأهالي، يفيد قيام عامل بمخبز بلدي بالتحرش بطلفة عمرها 6 سنوات أثناء شرائها الخبز.

وكشفت التحريات الأولية، قيام “محمد.م” 25 سنة عامل بمخبز بلدي بالتحرش بالطفله “س.ع” 6 سنوات لفظياً، أثناء شرائها الخبز واستدراجها داخل المخبز بحجة إعطائها الخبز اللازم، وملامسة جسدها ومحاولة نزاع ملابسها.تم

تم تحرير المحضر اللازمعن الواقعة ، وتكليف إدارة البحث بالتحري حول الظروف والملابسات، وضبط المتهم .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا