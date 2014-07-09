بلاغ يتهم عامل بمخبز بالمنيا بالتحرش بطفلة

استدعي أهالي مركز أبو قرقاص جنوب المنيا، رجال الأمن، وذلك إثر قيام عامل بالتحرش بطلفة خلال شرائها الخبز، بعد أن تمكنوا من إنقاذها عقب استنجاد المجني عليها بهم، وجاري ضبط المتهم وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.

تلقي اللواء أسامة متولي مدير أمن المنيا، إخطاراً من العميد حمدي أبو شناف مأمور مركز شرطة أبو قرقاص، بتلقيه بلاغاً من الأهالي، يفيد قيام عامل بمخبز بلدي بالتحرش بطلفة عمرها 6 سنوات أثناء شرائها الخبز.

وكشفت التحريات الأولية، قيام “محمد.م” 25 سنة عامل بمخبز بلدي بالتحرش بالطفله “س.ع” 6 سنوات لفظياً، أثناء شرائها الخبز واستدراجها داخل المخبز بحجة إعطائها الخبز اللازم، وملامسة جسدها ومحاولة نزاع ملابسها.تم

تم تحرير المحضر اللازمعن الواقعة ، وتكليف إدارة البحث بالتحري حول الظروف والملابسات، وضبط المتهم .