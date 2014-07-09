بالصور..الشلل مروري يسيطر على شوارع مدينة نصر وسط غياب رجال “المرور”

شهدت شوارع منطقة مدينة نصر شلل مروري امام حركة السيارات، حيث تكدست السيارات بشارع مكرم عبيد، أما القادم من شارع النصر الي مكرم عبيد فيشهد سيولة مرورية .

وشهد شارع مصطفي النحاس القادم من التبة الي الحي السادس شلل في حركة السيارات ، أما القادم الحي السادس إلى التبة يتميز بانسيابية مرورية .

وبالنسبة لشارع حسن المأمون وخاصة أمام النادي الأهلي ، والقادم من طريق أوتستراد المطار الي شارع النصر ، فيشهد تكدش مروري ، وكذلك بشارع عباس العقاد ، بمدينة نصر ، بسبب موقف الميكروباصات ، وسط غياب رجال المرور.

(المراسل : أحمد سامح)