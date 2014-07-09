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انعقاد مؤتمر “معًا لإنقاذ قرى منسية فى أسوان ” بإذاعة “هنا القاهرة”

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انعقاد مؤتمر “معًا لإنقاذ قرى منسية فى أسوان ” بإذاعة “هنا القاهرة” انعقاد مؤتمر “معًا لإنقاذ قرى منسية فى أسوان ” بإذاعة “هنا القاهرة”

أرشيفية

تعقد إذاعة “هنا القاهرة” من موقع جريدة التحرير مؤتمر “معاً لإنقاذ قرى منسية فى أسوان ” يوم الخميس الموافق 10يوليو 2014 ،الساعه العاشرة مساء، فى مقر جريدة التحرير، فى 42شارع سوريا .

يحضر المؤتمر الدكتور عادل العدوى، وزير الصحة والسكان، والدكتور مصطفى مدبولى وزير الاسكان، والدكتور خالد فهمى وزير البيئة ، والدكتور محمود نصر وزير التعليم ، والدكتور هانى ضاحى وزير النقل ، وشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب ، بالإضافة إلى حضور الشخصيات العامة و رؤساء الأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى . ومن المقرر أن يعرض المؤتمر فيلم قصير عن معاناة سكان قرى تحت خط الفقر فى أسوان ، بالإضافة إلى معرض الصورالذى ينقل مصادر الأوبئة التى تحاوط الأهالى، وكانت سبباً فى انتشار مرض الملاريا .

يُذكر أن إذاعة “هنا القاهرة” أطلقت مبادرة لمساعدة أهالى مركز “أدفو” فى أسوان للحد من انتشار مرضى الملاريا بالتعاون مع لجنة “ العطاء” بنقابة الأطباء ، وقاموا بزيارة قرى منسية بمركز إدفو وكومومبو بمحافظة أسوان لتوعية الأهالى بمرض الملاريا، بهدف رفع الوعي الصحي لدى المواطنين، وتوزيع شنط الإسعافات الأولية مع شرح كيفية الاستعمال، ورصد ما يعيق المنظومة الصحية والحياة الإنسانية بالقرى بهدف توصيل أصواتهم إلى المسئولين لمحاولة حلها، فضلاً عن علاج الحالات المرضية بالتعاون مع مؤسسة أهل مصر للتنمية.

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