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بالفيديو.. مستشفيات شمال سيناء تستعد لاستقبال مصابي غزة غدًا

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بالفيديو.. مستشفيات شمال سيناء تستعد لاستقبال مصابي غزة غدًا بالفيديو.. مستشفيات شمال سيناء تستعد لاستقبال مصابي غزة غدًا

عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء

تستعد محافظة شمال سيناء على المستويين الشعبي والرسمي، لاستقبال الجرحي الفلسطينيين الذين سقطوا جراء العدوان الإسرائيلي على غزة، والذي أسفر عن سقوط أكثر من 50 قتيلاً، و450 جريحاً.

وأكد محافظ شمال سيناء، اللواء عبد الفتاح حرحور، إن المحافظة على استعداد للتعاون التام مع قطاع غزة، وتقديم المساعدات بالتنسيق مع القيادة السياسية بالقاهرة.

وأضاف المحافظ أنه تم رفع حالة الطوارئ بقطاع الصحة وبالمستشفيات المختلفة، خاصة مستشفيات العريش العام، ورفح المركزي، وبقطاع الإسعاف، تحسبًا لاستقبال شمال سيناء للجرحى الفلسطينيين.

وأشار المحافظ، إلى أنه بعد وصول الحالات الحرجة والجرحى إلى محافظة شمال سيناء بالتنسيق مع وزارة الصحة الفلسطينية سيتم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة عن طريق الفرق الطبية داخل معبر رفح البري وبمستشفى رفح المركزي، ثم يتم تصنيف الحالات ونقلها بسيارات الإسعاف المجهزة لاستكمال العلاج وإجراء العمليات الجراحية، سواء بمستشفى العريش العام أو مستشفيات الإسماعيلية والقاهرة والمحافظات الأخرى بالتنسيق مع وزارة الصحة.

وقال مصدر أمني، إنه تم رفع حالة الطوارئ بمعبر رفح البري لدخول الحالات الحرجة من ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة لتلقي العلاج بالمستشفيات المصرية.

وأضاف المصدر، أن الجانب المصري بمعبر رفح على جاهزية تامة لاستقبال الجرحى من الجانب الفلسطيني، اعتباراً من صباح غد الخميس، بعد قرار السلطات المصرية بفتح المعبر، وتوفير أطقم إضافية وأطقم طبية وسيارات إسعاف.

وأشار المصدر، إلى أن معبر رفح على استعداد لاستقبال الفرق الطبية والمستشفيات الميدانية والمساعدات الإنسانية لإدخالها إلى قطاع غزة، كما كان متبعًا في الحروب الإسرائيلية السابقة على غزة.

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