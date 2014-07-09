رسميا بالصور - حسام حسن ينضم لجيل فيسنتي ومروان محسن يلحق به

انضم حسام حسن لاعب وسط المصري إلى جيل فيسنتي البرتغالي يوم الأربعاء لمدة ثلاثة مواسم تبدأ هذا الصيف.
ونشر اللاعب صوره بقميص النادي البرتغالي عبر حسابه على موقع انستجرام بعد عبور الكشف الطبي وتوقيع العقود رسميا.
وإلى ذلك، فقد غادر مروان محسن مهاجم بتروجيت إلى البرتغال للحاق بحسام حسن والانضمام لجيل فيسنتي في حالة عبور الكشف الطبي.
الثنائي حسام حسن ومروان محسن لعبا بقميص منتخب مصر الأوليمبي في أوليمبياد لندن 2012 ويبلغان من العمر 24 عاما.
يذكر أن جيل فيسنتي الذي حل في المركز الـ13 الموسم الماضي بالدوري البرتغالي يضم الثنائي المصري الشاب عمرو مختار وأدهم تركي في فريق الشباب.