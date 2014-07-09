أخبار عاجلة

تامر حسني يلعب بالدرامز فى حفل تامر عاشور -
أنشيلوتي: ليس لدينا أي نية لضم ديبالا -
انتظرونا الجمعة.. وحلقة خاصة عن تاريخ نادي بلدية المحلية في القاهرة أبوظبي الساعة 11 مساءً -
تأجيل محاكمة المتهم باغتصاب "طفلة البامبرز" إلى 2 مايو المقبل -
"الرقابة الإدارية" ترصد إصابة أيتام "البنين" في دمياط بأمراض جلدية -
ضبط 20 كيلو لحوم منتهية الصلاحية داخل دار أيتام بالغربية -
آثار حريق صالة الجمباز نادي الجزيرة -
وفد الفاتيكان يغادر إلى روما بعد الإعداد لزيارة البابا فرانسيس -
كوبا إيطاليا: أجواء ما قبل لقاء اليوفنتوس ونابولي .. الناقد الرياضي أحمد صبري -
السفيرة عزيزة - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 مع الإعلامية " سناء منصور و الإعلامية " جاسمين طه " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

رسميا بالصور - حسام حسن ينضم لجيل فيسنتي ومروان محسن يلحق به

Google+ Print
رسميا بالصور - حسام حسن ينضم لجيل فيسنتي ومروان محسن يلحق به رسميا بالصور - حسام حسن ينضم لجيل فيسنتي ومروان محسن يلحق به

انضم حسام حسن لاعب وسط المصري إلى جيل فيسنتي البرتغالي يوم الأربعاء لمدة ثلاثة مواسم تبدأ هذا الصيف.

ونشر اللاعب صوره بقميص النادي البرتغالي عبر حسابه على موقع انستجرام بعد عبور الكشف الطبي وتوقيع العقود رسميا.

وإلى ذلك، فقد غادر مروان محسن مهاجم بتروجيت إلى البرتغال للحاق بحسام حسن والانضمام لجيل فيسنتي في حالة عبور الكشف الطبي.

الثنائي حسام حسن ومروان محسن لعبا بقميص منتخب مصر الأوليمبي في أوليمبياد لندن 2012 ويبلغان من العمر 24 عاما.

يذكر أن جيل فيسنتي الذي حل في المركز الـ13 الموسم الماضي بالدوري البرتغالي يضم الثنائي المصري الشاب عمرو مختار وأدهم تركي في فريق الشباب.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
رئيس الوزراء: مصر تستضيف اللاجئين دون إقامة معسكرات

رئيس الوزراء: مصر تستضيف اللاجئين دون إقامة معسكرات

عفت السادات: كلمة ترامب تؤكد تقارب وجهات النظر بين مصر وأمريكا

عفت السادات: كلمة ترامب تؤكد تقارب وجهات النظر بين مصر وأمريكا

لغز اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارات في مصر: «اعرف معنى حروف وأرقام لوحة عربيتك»

لغز اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارات في مصر: «اعرف معنى حروف وأرقام لوحة عربيتك»

حجم إنتاج مصر من الاسماك

حجم إنتاج مصر من الاسماك