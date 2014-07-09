تشيلسي يضم لاعب وسط جديد

أعلن تشيلسي تعاقده مع لاعب الوسط الكرواتي ماريو باساليتش من نادي هايدوك سبليت.
اللاعب صاحب الـ19 عاما لعب بقميص كرواتيا تحت 21 عاما، وكان في القائمة الأولية للمنتخب الذي شارك في كأس العالم 2014 لكنه خرج مستبعدا في اللحظات الأخيرة.
أين يلعب تحديدا؟ يجيب باساليتش "أنا ألعب في أكثر من مكان، لكني لاعب وسط أجيد الواجبات الخاصة بعمق الملعب".
ويعتبر اللاعب الذي ينضم لفريق المصري الدولي محمد صلاح نفسه محظوظا لأنه سيلعب في النادي نفسه الذي ارتدى قميصه فرانك لامبارد.
وصرح باساليتش "لامبارد هو مثلي الأعلى، وأتمنى أن أصل لمستواه".