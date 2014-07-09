أخبار عاجلة

تامر حسني يلعب بالدرامز فى حفل تامر عاشور -
أنشيلوتي: ليس لدينا أي نية لضم ديبالا -
انتظرونا الجمعة.. وحلقة خاصة عن تاريخ نادي بلدية المحلية في القاهرة أبوظبي الساعة 11 مساءً -
تأجيل محاكمة المتهم باغتصاب "طفلة البامبرز" إلى 2 مايو المقبل -
"الرقابة الإدارية" ترصد إصابة أيتام "البنين" في دمياط بأمراض جلدية -
ضبط 20 كيلو لحوم منتهية الصلاحية داخل دار أيتام بالغربية -
آثار حريق صالة الجمباز نادي الجزيرة -
وفد الفاتيكان يغادر إلى روما بعد الإعداد لزيارة البابا فرانسيس -
كوبا إيطاليا: أجواء ما قبل لقاء اليوفنتوس ونابولي .. الناقد الرياضي أحمد صبري -
السفيرة عزيزة - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 مع الإعلامية " سناء منصور و الإعلامية " جاسمين طه " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

تشيلسي يضم لاعب وسط جديد

Google+ Print
تشيلسي يضم لاعب وسط جديد تشيلسي يضم لاعب وسط جديد

أعلن تشيلسي تعاقده مع لاعب الوسط الكرواتي ماريو باساليتش من نادي هايدوك سبليت.

اللاعب صاحب الـ19 عاما لعب بقميص كرواتيا تحت 21 عاما، وكان في القائمة الأولية للمنتخب الذي شارك في كأس العالم 2014 لكنه خرج مستبعدا في اللحظات الأخيرة.

أين يلعب تحديدا؟ يجيب باساليتش "أنا ألعب في أكثر من مكان، لكني لاعب وسط أجيد الواجبات الخاصة بعمق الملعب".

ويعتبر اللاعب الذي ينضم لفريق المصري الدولي محمد صلاح نفسه محظوظا لأنه سيلعب في النادي نفسه الذي ارتدى قميصه فرانك لامبارد.

وصرح باساليتش "لامبارد هو مثلي الأعلى، وأتمنى أن أصل لمستواه".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع