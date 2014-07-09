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رسميا .. حسام حسن يجدد تعاقده مع منتخب الأردن

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رسميا .. حسام حسن يجدد تعاقده مع منتخب الأردن رسميا .. حسام حسن يجدد تعاقده مع منتخب الأردن

أعلن الاتحاد الأردني لكرة القدم عن تجديد تعاقده مع المدير الفني المصري حسام حسن وأعضاء الجهاز الفني ليواصل العميد مهمة في قيادة المنتخب.

تجديد حسام حسن مع المنتخب الأردني، يقطع تماما أي أنباء عن عودة العميد من جديد للزمالك.

وكان FilGoal.com قد أكد عدم نية نادي الزمالك يف إعادة التعاقد مع حسام حسن المدير الفني كبديل لأحمد حسام "ميدو" بعد أنباء عودة العميد مجددا للبيت الأبيض.

ومن جانبه عبر حسام سحن عن تقديره للأمير على بن الحسين قائد إنجازات الكرة الأردنية وأعضاء الهيئة التنفيذية، وقال حسام في تصريحات لموقع الاتحاد الأردني: " عملنا بالفترة الماضية بأجواء مثالية وحققنا إنجازات تاريخية للكرة الأردنية بفضل تعاون الجميع وخاصة الأندية".

و أضاف " اليوم وبوجود مجلس جديد للهيئة التنفيذية واقدر لهم جميعا توجهاتهم وأفكارهم فان المرحلة المقبلة تتطلب مزيدا من العمل المشترك مع كل منظومة الكرة الأردنية من اجل الوصول إلى قمة الإنجازات وخاصة في نهائيات كاس آسيا".

ونجح حسام حسن في قيادة الأردني للتواجد في نهائيات كأس آسيا - إستراليا 2015، وكان قريبا من كتابة التاريخ بالوصول إلى كأس العالم ولكنه خسر في المحلق النهائي أمام أوروجواي.

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فيديو اليوم السابع

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