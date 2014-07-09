«طباخ السم بيدوقوا».. الإخوان يفجرون منازلهم بقنابل من صُنع أيديهم

كتب : أحمد أشرف

«طباخ السم بيدوقوا» مثّل عامى مصري، ينطبق على عناصر الإخوان الذين تنفجر القنابل البدائية التي يصنعونها بمنازلهم، فمنذ ثورة 30 يونيو، شهدت مصر انفجارات فى أماكن عدة ومتفرقة،لا سيما أن الجماعات الإرهابية تستهدف الشرطة والأماكن الحيوية، ولكن السحر قد ينقلب على الساحر، فقد شهدت الفترة الأخيرة، منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسى إبان ثورة 30 يونيو، العديد من الانفجارات بمنازل عناصر من تنظيم الإخوان أثناء تجهيزهم لقنابل بدائية الصنع.

المنيا

انفجرت اليوم الأربعاء، قنبلة بدائية الصنع داخل منزل موظف بقرية “البيهو” التابعة لمركز سمالوط مما أسفر عن إصابة زوجته وزوجة شقيقه بإصابات بالغة وتلفيات بالمنزل.

كان انفجار هائل داخل منزل بإحدى قرى مركز سمالوط، وعلي الفور انتقل خبراء المفرقعات إلي قريه “البيهو” حيث تبين انفجار قنبلة محلية الصنع بمنزل موظف إخوانى بإدارة التعليمية يدعي أحمد منصور عبد الرازق 45 سنة، مما أدى إصابة كل من زوجته وتدعى سحر كامل 40 سنه ربة منزل ، وزوجة شقيقه حنان محمد 30 سنة ، بإصابات بالغة تم نقلهما على أثرها لمستشفي المنيا الجامعي، وجارى تكثيف التحريات لمعرفة ملابسات الحادث.

الشرقية

انفجرت قنبلة بدائية الصنع فى منزل قيادى إخوانى، بقرية العزيزية بمنيا القمح بالشرقية،الأحد 27 إبريل 2014، فأصابت نجله وابن شقيقه وصديقهما بجروح خطيرة وحدث انهيار جزئى بالمسكن وتم إبطال مفعول قنبلة أخرى.

وقال مصدر أمنى بمديرية أمن الشرقية، إن الانفجار ناتج عن قيام الطالب وليد عز الرجال عبدالله، بالصف الثانى الإعدادى، “والده محبوس احتياطيا على ذمة قضية أمن دولة ، بمحاولة صنع قنبلة بالتعاون مع اثنين من زملائه بالمدرسة، من خلال اتباعهم خطوات تصنيعها من خلال الإنترنت لتفجيرها فى رجال الشرطة، و خلال عملية التصنيع انفجرت فيهم القنبلة، وأصيبوا بحروق ونقلوا لمستشفى الأحرار بالزقازيق، موضحاً أنه تم العثور على فوارغ رصاص بالمنزل.

الفيوم

لقي قيادي إخواني مصرعه في الانفجار الذي وقع في قرية أبوكساه،الجمعة 4 يوليو 2014، بمزرعة دواجن ملك أحد قيادات الإخوان والذي أسفر عن وقوع 3 قتلي أخرين و4 مصابين .

كان انفجار ضخم قد حدث بمزرعة دواجن بقرية أبوكساه بأبشواي التابعة لمحافظة الفيوم، حيث انفجرت القنبلة وأدت الي انهيار المزرعة بالكامل وهي ملك أحمد عرفة القيادي الإخواني والموجه بالتربية والتعليم.

انفجار فى شقة إخوانى بكرداسة

وقع انفجار داخل شقة بالعقار رقم 12 شارع عتابي بمنطقة كرداسة،3 يوليو 2014.

وقال مسؤول مركز الإعلام الأمني، في بيان صحفي أنه «تبين أن الشقة تقع في الطابق الخامس، ووجود تصدعات بجدرانها، وعُثر بداخلها على جثة أحد الأشخاص المنتمين لجماعة «الإخوان» مسجاه بأرضية إحدى غرف الشقة، وإصابته ببتر بالأطراف، وبجواره 26 دائرة كهربائية تستخدم في تصنيع المواد المتفجرة».

وأوضح البيان، أنه بسؤال شقيق المتوفى قرر أنه كان بصحبته ثلاثة من أصدقائه، أحدهم توفى إثر إصابته بجروح متفرقة عقب نقله إلى مستشفى الهرم والآخران لا يعلمهما، وتم فرض كردون أمني بمكان الحادث.

انفجار عبوة محلية بشقة إخواني ببولاق الدكرور

انفجرت عبوة محلية الصنع،23 يناير 2014، بمنطقة زنين، داخل شقة يمتلكها إخواني ببولاق الدكرور بالقاهرة، دون وقوع إصابات.

خبير أمني: قنابل بدائية من التينر والبارود الأسود

وفى سياق متصل، قال الخبير الأمنى، العميد خالد عكاشة، أن الإخوان يلقون الموت من صنع أيديهم، مشيرًا إلى أن انتشار تلك الظاهرة يرجع إلى المجموعات العشوائية التى تستخدم تقنيات بدائية، و إلى قلة خبرة عناصر تنظيم الإخوان فى مجال تصنيع المتفجرات .

وأضاف عكاشة فى تصريحات خاصة لـONA، أن عناصر الإخوان تستخدم أدوات بدائية فى صناعة تلك القنابل كميات النار والتينر والبارود الأسود والشظايا الحديدية، لتحقيق أكبر قدر ممكن من التدمير والخراب.