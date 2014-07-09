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«داعش»: قتال منافقى العرب أهم من العدو الإسرائيلى

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«داعش»: قتال منافقى العرب أهم من العدو الإسرائيلى «داعش»: قتال منافقى العرب أهم من العدو الإسرائيلى

داعش

قال تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام «داعش»، إن الله في القرآن الكريم لم يأمرنا بقتال إسرائيل أو اليهود حتى نقاتل المرتدين والمنافقين.

وقالت «داعش»، في تغريدة على صفحة تستخدمها لنشر بياناتها ومعلومات عملياتها على «تويتر»، بحسب «سي إن إن»: «سؤال للشعب السعودي الذي يدافع عن الطاغوت، هل دولتك تقتل المرتد “الليبرالي- الملحد؟” الرُسل والصحابة أشرف الناس أمرونا بقتل المرتد».

وحول التساؤلات عن لماذا لا يقوم التنظيم بمقاتلة إسرائيل ويقوم بقتال أبناء العراق وسوريا، قالت داعش في تغريدة منفصلة: «الجواب الأكبر في القران الكريم، حين يتكلم الله تعالى عن العدو القريب وهم المنافقون في أغلب آيات القران الكريم لأنهم أشد خطرا من الكافرين الأصليين.. والجواب عند أبي بكر الصديق حين قدم قتال المرتدين على على فتح القدس التي فتحها بعده عمر بن الخطاب».

وأضاف التنظيم: «والجواب عند صلاح الدين الأيوبي ونورالدين زنكي حين قاتلوا الشيعة في والشام قبل القدس ومقد خاض أكثر من 50 معركة قبل أن يصل إلى القدس، وقد قيل لصلاح الدين الأيوبي: تقاتل الشيعة الرافضة، الدولة العبيدية في مصر، وتترك الروم الصليبيين يحتلون القدس؟.. فأجاب: لا أقاتل الصليبيين وظهري مكشوف للشيعة».

وقالت «داعش» «لن تتحرر القدس حتى نتخلص من هؤلاء الأصنام أمثال آل النفطوية وكل هذه العوائل والبيادق عينها الاستعمار والتي تتحكم في مصير العالم الإسلامي».

 

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