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مصادر: السيسي يأمر بفتح معبر رفح لعلاج مصابي الاعتداء الصهيوني علي فلسطين

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مصادر: السيسي يأمر بفتح معبر رفح لعلاج مصابي الاعتداء الصهيوني علي فلسطين مصادر: السيسي يأمر بفتح معبر رفح لعلاج مصابي الاعتداء الصهيوني علي فلسطين

الرئيس عبدالفتاح

كشفت مصادر خاصة عن أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أمر بفتح معبر رفح غدا الخميس في الثامنه صباحاً لاجلاء الجرحي الفلسطينيين من ضحايا العدوان الاسرائيلي علي قطاع غزة لعلاجهم بالمستشفيات المصرية ومستشفيات القوات المسلحة طبقا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي وانطلاقا من مسئولية تجاة الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية.

واضافت المصادر بان قرار مصر جاء بعد سقوط المزيد من الجرحي الفلسطينيين الذين تجاوزوا حتي الان 500 جريح بينهم اطفال ونساء وعجائز وقد امرت السلطات المصرية تجهيز بعض المستشفيات ورفع حالة الطوراىء الطبية بها علي ان تقوم بعض مستشفيات شمال سيناء بتقديم الاسعافات الاولية للجرحي وبعدها يتم نقل الجرحي الي مستشفيات القاهرة لعلاجهم علي نفقة مصر وتستعد سيارات الاسعاف المصرية لنقل الجرحي بدءا من صباح غدا الخميس الي مدينة العريش والي مدينة القاهرة مباشرة.

 

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