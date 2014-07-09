عمرو جمال: جراسهوبر يرغب في ضمي

انضم نادي جراسهوبر السويسري إلى الفرق الراغبة في التعاقد مع مهاجم الأهلي الشاب عمرو جمال هذا الصيف.

وأوضح اللاعب في تصريحات تليفزيونية "لا يوجد عرض رسمي، بل هناك شركة تسويق وعدتني بالتواصل معي بعد الدورة الرباعية".

وأضاف "مندوبو الشركة نقلوا للمشرف العام على الكرة علاء عبد الصادق، رغبة نادي جراسهوبر السويسري في ضمي".

ويضم نادي جراسهوبر بين صفوفه محمود عبد المنعم كهربا مهاجم إنبي ومنتخب مصر الشاب الذي أعير الموسم الماضي إلى لوزيرن.

واعترف اللاعب أيضًا بوجود اهتمام من نادي تولوز الفرنسي بضمه، عبر شركة التسويق ذاتها.

وتابع: "النادي رحب بالتفاوض بمجرد وصول عرض رسمي، وطلب 3 مليون يورو في البداية، لرغبة الإدارة في الوصول لرقم معين".

وتألق جمال البالغ من العمر 22 عاما مع الأهلي في أول مواسمه مع الفريق الأول وتصدر قائمة هدافيه برصيد 11 هدفا.