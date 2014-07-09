بعد "لو" هذه هي مفاجأة يوسف الخال

على غير عادته لم يعلق الفنان يوسف الخال على خسارة المنتخب البرازيلي المدوي أمام المنتخب الألماني، هو الذي كان يغرّد عند كل مباراة يخوضها المنتخب البرازيلي ويفوز بها، مستخدماً عبارة "منتخب خمس نجوم".

الخال فضّل نشر تغريدة على موقعه الخاص على "تويتر" من عمله الجديد، غردّ تحتها: "بدأ التحضير للعمل الجديد شكلاً ومضموناً كما أفعل دائماً..التفاصيل قريباً.مفاجأة على المستوى الذي لطالما وعدتكم به".

يذكر ان الفنان يوسف الخال كان قد أشار في حوار مع "سيدتي" خلال إطلاق مسلسل "لو" أنه وقّع على مجموعة كبيرة من الأعمال ولكنه سيتحدث عنها في الوقت المناسب.