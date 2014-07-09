ماذا قال النجوم عن "سيدتي التفاؤل" في الحفل الخيري السنوي؟

في حفل "سيدتي" الخيري الذي أُقيم في فندق "أتلانتس" النخلة بحضور الشيخ محمد بن مكتوم آل مكتوم وكوكبة من نجوم الفن والإعلام والذي يهدف إلى تكريم أهالي الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة تحت شعار "سيدتي التفاؤل"، وبالتعاون مع مركز راشد لعلاج ورعاية الطفولة سألنا النجوم في الحفل عن فكرة الحفل الإنساني هذا العام. فكانت تلك الإجابات:

-فايز السعيد: دائماً "سيدتي" تبتكر أفكاراً هامة تفيد القارىء خاصة اهتماماتكم الإنسانية جداً فعالة والله يعطيكم العافية.

-أشرف عبد الباقي: هدف الحفل هو ما جذبني للحضور بالإضافة إلى أن مجلة "سيدتي" هي التي تقدم هذا الحفل. فأنتم مجلة عريقة ومرموقة. فمن واجبنا ألا نتأخر عن أي عمل إنساني هادف.

-نادين الراسي: شعار "سيدتي التفاؤل" يعطي الإحساس فعلاً بالتفاؤل وبأن هناك أشخاصاً مهتمون بهذه الفئة من المجتمع التي من المفترض أن نهتم بها جميعاً.

-أمير كرارة: أشكركم على هذا المجهود الجبار كما أشكركم أنكم منحتموني الفرصة بالمشاركة في مثل هذا العمل.

-قصي خولي: شكراً لكم ولمحبتكم ولكل متابعي "سيدتي" ولهذا العمل الإنساني.

-محمد الحلو: أنتم مجلة كبيرة ومحترمة ولكم جمهور وقراء كثيرون ولذلك من واجبكم وواجبنا أن ندعم تلك الأعمال الخيرية الهادفة.

-أريام: فكرة الحفل و"سيدتي التفاؤل" جداً جميلة ومن المؤكد أنني سعيدة جداً بمشاركتي في تلك الحملة.

-محمد عساف: أكيد من واجبي دعم مثل تلك الحفلات التي هدفها الرئيسي هو الخير خاصة كوني سفير للنوايا الحسنة.

-ديما الجندي: أكيد يجب علينا جميعاً دعم تلك الأعمال الخيرية الإنسانية وفكرة الحفل جداً جميلة فيها خليط من الاستمتاع بأجواء الحفل، وبذات الوقت تمنح هؤلاء الأطفال التفاؤل والأمل والاهتمام بهم.

-عبد الله بالخير : سيدتي دائماً تقدم حملات توعية وتعليم ولا تنسى أبداً حملاتها الخيرية وفكرة الحفل رائعة وبها تفاؤل.

-سعود أبو سلطان: اولاً شكراً على الدعوة وكل شيء جميل اليوم في الحفل خاصة فقرة أطفال راشد الذين بالفعل شعرنا بالتفاؤل.

-أحمد جمال : أسعدتني جداً المشاركة في هذا الحدث الرائع الذي يهدف للخير والذي جمعني بنخبة من النجوم.

-نادية المنصوري: عندما نحضر حفلاتكم فعلاً نشعر بالتفاؤل خاصة عندما يكون الهدف هو الخير.

-وئام الدحماني: دائماً أحضر حفلاتكم المميزة والهادفة وهذا الحفل بالفعل فكرته جميلة.

-عمر المرزوقي: شاركت العام الماضي وقدمت أغنية لأطفال المركز. وهذا العام لتكريم الأهالي فعلاً أفكاركم رائعة.

-أميرة الفضل : شهادتي في "سيدتي" مجروحة لأنني أعدّ نفسي واحدة منكم.

-ميسون عزام: دائماً تلفتون الأنظار إلى القارئ لمواضيع يجب أن يهتم بها و"سيدتي" التفاؤل فكرة رائعة.

-وليد عطاالله: كل حفلاتكم هادفة وبالفعل يستفيد منها القارئ. وهذا الحفل يجذب الناس على الاهتمام بفئات تكاد تكون بعيدة عن العديد من الناس.

-هدى صلاح: هذا الحفل تتويج لنجاحات "سيدتي" لمواضيعها الإنسانية.

-هدى حمدان: أشكركم أنكم منحتموني الفرصة لمشاركتكم عمل خير وإنساني.