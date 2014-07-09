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لماذا غاب سعد الفرج عن المسلسلات الرمضانية؟

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لماذا غاب سعد الفرج عن المسلسلات الرمضانية؟ لماذا غاب سعد الفرج عن المسلسلات الرمضانية؟

الخميس 10-07-2014 21:36

لأول مرة منذ سنوات ، يقف الحظ السيء في وجه النجم المخضرم سعد الفرج في شهر رمضان، إذ تم تأجيل عملين له في اللحظات الأخيرة واستبعادهما عن العرض في تلفزيون الكويت، وهما "لمحات" و"إللي ماله أول"، ليغيب الفرج عن المسلسلات الرمضانية، والتي تألق فيها بالسنوات الأخيرة مثل "بوكريم وبرقبته سبع حريم" و"مجموعة إنسان" و"توالي الليل" .
وكان من المفترض أن يقدم الفرج مسلسل "مسكنك يوفي" للمؤلف جاسم الجطيلي، بيد أنه لم يتم الاتفاق على هذا المسلسل الذي أنتجه باسم عبدالأمير رغم أن هناك مفاوضات سابقة بين عامر صباح والمؤلف الجطيلي .
واكتفى الفرج بالمشاركة في مسلسل إذاعي بعنوان "سواها البخت" من تأليف عبد العزيز الحشاش ومن إخراج فيصل المسفر ومن بطولة النجوم عبد الحسين عبد الرضا ، سعاد عبد الله ، حياة الفهد وسعد الفرج وهي المرة الأولى في تاريخ الفن الكويتي التي يجتمع فيها الأربعة الكبار في عمل واحد.

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سيدتي