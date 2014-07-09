كلوي كردشيان تخطط للإنجاب من حبيبها قريباً

كشفت نجمة تلفزيون الواقع العالمية Khloe kardashian ان هدفها الأكبر في الوقت الحالي هو أن تحمل من حبيبها المغني French Montana، لأنها تتمنى أن تنجب منه طفل وتأسس معه عائلة مثالية.

وذكرت مصادر مقربة من الطرفين انهما لا يخططان للإرتباط بشكل رسمي، لإن Khloe ما زالت متزوجة من لاعب كرة السلة lamar odom، كما ان French لم يطلّق زوجته Deen Kharbouch حتى الآن.

وأضاف المصدر ان kardashian و Montana يعيشان حياة عاطفية وجنسية مثالية لا تتخللها أي مشاكل أو عقبات.

منذ أيام قليلة وخلال وجودها في مقهى Tao بلاس فيجاس، قالت Khloe إن كل ما تريده في هذه الأيام هو وجود French إلى جانبها.

وفي هذا الإطار، أشارت النجمة Khloe kardashian منذ أيام قليلة إلى أن شائعات الحمل التي تطالها وتطال غيرها من النجوم، ستتحول إلى حقيقة قريباً.

يشار إلى أن kardashian التي ترافق French في كواليس حفلاته بشكل دائم، إحتفلت منذ فترة قصرة بعيد ميلادها الـ 30، وتلقّت من حبيبها هدية ثمينة عبارة عن سيارة جيب يبلغ ثمنها حوالي 50 ألف دولار أمريكي.

هل تكون كورتني عروس عائلة كردشيان الجديدة؟